Sofía Cristo se entera por la prensa de que su hermano Ángel quiere reconciliarse con ella

Convertido en uno de los pesos pesados y en uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes 2024', Ángel Cristo Jr. nos está regalando grandes momentos. A pesar de sus fuertes enfrentamientos con sus compañeros y de que ha dejado claro que prefiere mantener su vida personal y su guerra con su madre al margen del reality, el hijo de Bárbara Rey ha hablado de su familia para tender la mano a Sofía Cristo. Y es que a pesar de que no tiene intención de acercar posturas con la vedette, no piensa lo mismo de su hermana. Como ha revelado a sus compañeras, no le importaría retomar su relación con la DJ: "Mi hermana no me ha hecho nada, ni yo a ella, simplemente se ha posicionado". "A mí eso me da igual, si ella quiere ver a mi hija, la puede ver cuando quiera, es su tía" ha asegurado, dejando la pelota en el tejado de Sofía de cara a una posible reconciliación tras su regreso de Honduras. Un tímido acercamiento del que la hija de Bárbara se ha enterado por las cámaras de Europa Press, como ha reconocido con una sonrisa al explicar que no vio la gala porque "estaba en el teatro". Y su reacción al descubrir que Ángel estaría dispuesto a retomar su relación con ella ha sido de completa indiferencia, evitando responder a esta 'oferta' de su hermano y confesar si le gustaría tener una conversación con él. "Muchas gracias, un besito, hasta luego" ha afirmado, dejando en el aire si le han gustado las palabra del superviviente, que sigue sin querer saber nada de su madre.