Previa del Athletic Club - RCD Mallorca

Athletic Club y RCD Mallorca se enfrentan este sábado (22.00) en la final de la Copa de Rey en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, un día señalado para ambos donde los 'leones' buscan levantar el trofeo por 24ª vez pero 40 años después, mientras que los bermellones sueñan con conseguir el segundo título de su historia. La fiesta del fútbol español vuelve a la capital andaluza con un Athletic con la vitola de favorito, por historia y una campaña de gran nivel, contra un Mallorca que representa la ilusión de todo humilde en este torneo del k.o. Además, los de Javier Aguirre también han demostrado mucha categoría esta temporada. Los rojiblancos, con el sinsabor de cinco finales perdidas en los últimos 15 años, tienen una nueva cita con la Gabarra, la barcaza de las celebraciones bilbaínas que lleva 40 años atracada. Con Ernesto Valverde al frente, el Athletic es un equipo de vértigo en su juego y con una presión asfixiante que no da tregua a sus rivales. Así, los 'leones', aspirantes al 'Top 4' de LaLiga EA Sports, tratarán de aprovechar la posibilidad de devolver un título a la capital del 'Botxo'. Mientras, los bermellones quieren levantar la segunda Copa 11 años después de levantar la primera, y el que sería el tercer título en la historia de la entidad. Cuatro décadas han pasado desde que el Athletic levantara su 23ª Copa del Rey, el segundo equipo más laureado del torneo, tras imponerse en un partido histórico al FC Barcelona de Maradona, gracias al gol de Endika. Desde entonces, el antiguo 'rey de copas' ha visto cómo sus intentos de volver a coronarse se han visto frustrados hasta en cuatro ocasiones por el Barça y una más dolorosa si cabe por la Real Sociedad, en plena pandemia de covid. Sin embargo, el optimismo se ha instaurado en Bilbao esta temporada. El equipo de Valverde, quinto a dos puntos de los puestos Champions, está cuajando su mejor temporada en mucho tiempo. Los Guruzeta, Sancet, hermanos Williams y compañía han devuelto a ilusión a la ciudad y, tras una brillante Copa en la que se han deshecho de Barça y Atlético de Madrid, tienen a un triunfo de distancia el devolver a Bilbao su trofeo fetiche. Para ello, tendrán que poner fin a su maldición con la Copa, por la que ha perdido sus seis últimas finales, dos en los últimos cuatro años. Con la lección a priori aprendida y con un 4-0 en San Mamés como último precedente ante el Mallorca, los de Valverde no se fían de un rival aguerrido y que también sabe competir. EL MALLORCA, CON ARGUMENTOS ANTE UN ATHLETIC FAVORITO Pese a estar peleando por la permanencia, algo que tienen bastante encaminado, el equipo de Javier Aguirre ha demostrado ser capaz de todo. El conjunto balear pintaba bien de inicio de campaña, tras los buenos cimientos de la temporada pasada y con los buenos refuerzos de Sergi Darder y Cyle Larin, pero le costó arrancar. De menos a más, las piezas y la idea del técnico mexicano volvieron a encajar, derrotando en Copa a Girona, también en Liga, y Real Sociedad en las últimas rondas antes de llegar a la final. Una edición copera en la que los de Aguirre están mostrando su mejor cara, tanto en defensa como en ataque. El Mallorca tan solo ha encajado tres goles en los siete encuentros que ha disputado, logrando ver puerta en 15 ocasiones, tan solo 10 menos que en los 30 partidos ligueros que ha disputado hasta el momento. Con esquema definido con tres centrales, los baleares tienen uno de sus baluartes en el entramado defensivo. Concede muy poco a los rivales, y poco a poco los va desgastando a nivel mental y físico. Además, el poderío aéreo les permite conceder centros laterales sin apenas padecer. Prueba de ello han sido tres de los últimos cuatro enfrentamientos ante el Athletic, en los que los de Ernesto Valverde no consiguieron pasar del empate, anotando tan solo un gol. Rocosidad atrás que completa con la eficacia de cara a puerta, especialmente en esta Copa en las botas de Larin y Abdón Prats. Los dos arietes mallorquinistas han logrado seis tantos en la competición, lo que hace que encabecen la lista de máximos goleadores junto al delantero del Athletic Club Asier Villalibre. De su acierto dependerá en gran parte el resultado de la final. Un Mallorca, el de Aguirre, Abdón, Raíllo, Antonio Sáchez o Muriqi, que tiene a distancia de sólo 90 o 120 minutos pasar a la historia del club bermellón consiguiendo la que sería su segunda Copa del Rey. De la primera han pasado ya 11 años, cuando un equipo plagado de talento y con jugadores de la talla de Pandiani, Ibagaza o Samuel Eto'o se impuso al Recreativo de Huelva (3-0) en el Martínez Valero en una final que aún permanece en las retinas de los aficionados bermellones. FICHA TÉCNICA: --POSIBLES ALINEACIONES: ATHLETIC CLUB: Julen; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta. RCD MALLORCA: Greif; Giovanni, Copete, Raíllo, Valjent, Jaume Costa; Darder, Rodríguez, Samu Costa; Adbón Prats y Larin. --ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz). --ESTADIO: La Cartuja. --HORA: 22.00/ETB 1, IB3, La1, Movistar Plus+, RTVE Play.