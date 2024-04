El televisor se mantiene como el dispositivo preferido para ver contenidos en los hogares españoles con niños

Los televisores se mantienen como el dispositivo preferido para ver contenido en el 90 por ciento de los hogares españoles de familias con hijos, que prefieren este tipo de pantalla para ver series o películas frente a las tabletas o el 'smartphone'. Así lo han revelado los datos recabados en el estudio sobre 'Hábitos de Consumo de Televisión' realizado por LG, en el que la compañía tecnológica coreana ha recogido algunas de las costumbres de los usuarios españoles a la hora de ver contenido, en concreto, en hogares con niños. Aunque más del 90 por ciento de los usuarios menores de 36 años han sustituido la programación televisiva convencional por las plataformas de 'streaming', el televisor sigue siendo el dispositivo más elegido para ver distintos tipos de contenido. Se trata de una preferencia que se acentúa en los hogares con hijos, ya que en nueve de cada diez hogares con niños se utiliza el televisor para ver su contenido favorito, frente a un 40 por ciento que escoge la tableta y un 36 por ciento que acude a su 'smartphone', como ha compartido LG en un comunicado. En este sentido, al ser un soporte utilizado por niños, el 57 por ciento de los usuarios han señalado que disponen de funciones de control parental activadas en el televisor como, por ejemplo, el tiempo de visualización de contenidos. Siguiendo esta línea, el 54 por ciento de los encuestados también afirma que tratan de ver los contenidos junto con los menores en el televisor. De esta forma, los usuarios pueden garantizar un consumo audiovisual con contenidos apropiados para sus hijos, una cuestión que preocupa a tres de cada cuatro familias encuestadas. Solo el 6 por ciento de los padres encuestados afirman no incidir en el consumo televisivo de los menores, ya que alegan que "confían plenamente en las capacidades de sus hijos". Con todo ello, tal y como ha manifestado al respecto el director de Marketing de LG España, Miguel Ángel Fernández, la compañía aboga por garantizar "un entretenimiento de calidad para todos los públicos". Para ello, ha señalado que trabajan para desarrollar soluciones y productos "capaces de responder a las necesidades cambiantes de cada familia, en cada casa". ENTRETENIMIENTO SEGURO PARA TODAS LAS EDADES En lo relativo a las opciones disponibles para garantizar un entretenimiento seguro y apto para todas las edades, LG ha puntualizado que, desde hace años, el menú del sistema operativo webOS de toda la gama de televisores y monitores de la tecnológica, cuenta con opciones que "ayudan a crear un entorno apto para niños". Concretamente, webOS dispone de funciones para bloquear programas y canales de televisión, aplicaciones de, por ejemplo, las principales plataformas de 'streaming' e, incluso, la entrada de otros dispositivos conectados con el televisor, como es el caso de consolas de videojuegos, reproductores o decodificadores, que no podrán funcionar con la pantalla. De esta manera, los padres o tutores pueden limitar el acceso a los contenidos que no sean recomendables para los menores del hogar. No obstante, estas configuraciones pueden variar según los distintos perfiles de usuario de la televisión, que pueden ser personalizados de forma especifica para miembro de la casa. Otra de las herramientas que ofrece este sistema es una opción para acotar los horarios de uso del televisor, así como llevar un seguimiento del tiempo dedicado a cada dispositivo y sus aplicaciones, gracias la herramienta Informe de tiempo de pantalla. SMART TV DE LG STANDBYME, "ALIADO EN LA GESTIÓN DE CONTROL PARENTAL" Teniendo en cuenta las preferencias de los usuarios españoles con respecto a sus hábitos a la hora de ver televisión, LG ha hecho referencia a su televisor Smart TV portátil y táctil LG StandbyME, al que ha definido como "un aliado en la gestión del control parental". LG StandbyME es un dispositivo que permite su movilidad a cualquier estancia de la casa, que fue presentado en junio del pasado año y, posteriormente, llegó a España en diciembre del mismo año. Puede ayudar a los usuarios a compartir buenos momentos en familia, al tiempo que permite controlar qué se está viendo y cuánto tiempo se pasa delante de la pantalla.