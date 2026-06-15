Israel defiende su vínculo diplomático con Somalilandia pese a presiones internacionales

Jerusalén, 15 jun (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, defendió este lunes los lazos diplomáticos que su país mantiene con la región separatista somalí de Somalilandia, en el marco de su primera reunión oficial en Israel con el presidente somalilandés, Abdirahman Mohamed Abdillahi.

"Señor presidente, ciertamente existen desafíos para construir la relación entre Israel y Somalilandia. Desafortunadamente, hay muchos que intentan socavarla, pero no lo lograrán. (...) Nadie, absolutamente nadie, decidirá por Israel, ni nadie decidirá por Somalilandia con quién mantenemos relaciones diplomáticas", afirmó Saar durante el encuentro.

PUBLICIDAD

Israel anunció el 26 de diciembre pasado el reconocimiento oficial de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, una decisión que provocó un amplio rechazo internacional.

El ministro de Exteriores añadió que ya se había reunido en secreto con Abdullahi en Jerusalén el pasado octubre, lo que no trascendió a los medios. Además, le expresó su agradecimiento por su decisión de establecer la embajada de Somalilandia en Jerusalén oeste.

PUBLICIDAD

Abdullahi agradeció a su vez a Saar su recibimiento en el país y expresó su deseo de establecer lazos comerciales con Israel próximamente.

"Creemos que los inversores israelíes encontrarán (en Somalilandia) grandes oportunidades en finanzas, construcción, agricultura, energía, turismo, logística e industrias extractoras", afirmó.

La agenda de Abdillahi en Israel incluye además una visita oficial a la Knéset (Parlamento israelí), donde esta tarde será agasajado con una ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con el Presidente parlamentario, Amir Ohana.

El acercamiento estratégico entre Israel y Somalilandia desató una ola de condenas globales. La Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea, China y bloques liderados por Arabia Saudí, Turquía y Egipto rechazaron la maniobra en defensa de la integridad de Somalia, calificándola como un "precedente peligroso" y una "flagrante violación" de la soberanía somalí.

PUBLICIDAD

Somalilandia, que fue protectorado británico hasta 1960, declaró su separación de Somalia en 1991 tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barré.

A diferencia del resto de Somalia, sumida desde entonces en el conflicto y la violencia del grupo yihadista Al Shabab, Somalilandia goza de relativa paz, cuenta con instituciones democráticas, Constitución y moneda propias, aunque hasta el reconocimiento de Israel carecía de legitimidad internacional.

PUBLICIDAD

Este abril, el Gobierno israelí aprobó el nombramiento de Michael Lotem como su primer embajador en este territorio. Un mes después, Somalilandia anunció que establecería "proximamente" su embajada en Jerusalén oeste, ciudad considerada por Israel como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la mayor parte de la comunidad internacional. EFE

(vídeo)