Sierra Leona declara la emergencia nacional contra la droga sintética del kush

El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, ha declarado el estado de emergencia nacional contra la "amenaza existencial" que ha pasado a representar el consumo de la droga sintética conocida como kush, una letal combinación de cannabis potenciado con acetona, el analgésico de alta potencia tramadol e incluso formol, empleado en las morgues para conservar cadáveres. "Nuestro país se enfrenta actualmente a una amenaza existencial debido al impacto devastador de las drogas y el abuso de sustancias, en particular la devastadora droga sintética kush", ha declarado el mandatario en un discurso recogido por el portal de noticias sierraleonés Cocorioko. "Este kush letal, que no conoce fronteras de clase, etnia, género o religión, se está cobrando un precio devastador en nuestras comunidades, destrozando familias y robándonos a nuestros futuros líderes", ha añadido el mandatario en su discurso televisado. El resultado es una mezcla potente y peligrosamente impredecible que provoca llagas en el cuerpo y problemas de salud mental, según Annah Boombu Johnson, directora del Centro de Rehabilitación City of Rest, una de las dos únicas instituciones en Sierra Leona, un país de 8 millones de habitantes, que atiende a drogadictos, a la agencia Bloomberg. Muchos consumidores sufren somnolencia cuando toman la droga y acaban muriendo en accidentes de tráfico. Es la llamada "droga zombi" que lleva incluso a muchos drogodependientes a morir arrollados por los coches porque no se dan cuenta de que están cruzando una calle. Ante esta situación, el presidente ha anunciado que ampliará el alcance del trabajo del Grupo de Trabajo del Gobierno contra las drogas para "adoptar un enfoque polifacético para abordar la creciente epidemia". "En los próximos días y semanas, el Grupo de Trabajo Nacional dialogará con el público sobre su mandato y objetivos principales, y animo a todos los ciudadanos y residentes de Sierra Leona a abrazar plenamente nuestra lucha contra el kush", ha concluido. Cabe recordar que, horas antes del discurso, el medio sierraleonés Salone informó de una redada policial en la residencia de la hermana del presidente, Admire Bio Jalloh y de su marido, Dauda Jalloh, presuntamente en busca de esta droga ilegal. Sin embargo, un portavoz policial indicó después al medio 'The Sierra Leone Telegraph' que los agentes no encontraron nada relacionado con la producción de esta droga letal.