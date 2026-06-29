Agencias

EEUU e Irán "cesarán" sus ataques y seguirán negociando, según un funcionario norteamericano

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Estados Unidos e Irán "cesarán" las hostilidades y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente", según un funcionario norteamericano, tras los últimos bombardeos de este fin de semana, en los que Washington justifica su actuación como respuesta a nuevos ataques iraníes a barcos en el estrecho de Ormuz.

"Está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento. Ambas partes cesarán las operaciones por el momento y los buques podrán circular libremente", ha afirmado un funcionario de Estados Unidos en declaraciones a Europa Press.

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El anuncio de Washington, sobre el que Teherán no se ha pronunciado por el momento, llega al término de un fin de semana marcado por nuevos intercambios de hostilidades que desde Estados Unidos han enmarcado en una respuesta directa a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur que cruzaba el estrecho de Ormuz el pasado jueves y contra un navío panameño en esa misma vía la pasada noche.

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EuropaPress

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