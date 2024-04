María del Monte evita desvelar cómo se encuentra tras la última decisión sobre Antonio Tejado

Malas noticias para Antonio Tejado y su familia al conocer este viernes que ha sido denegada la petición de libertad. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha rechazado la petición de libertad provisional cursada por el sobrino de María del Monte, quien permanece actualmente en prisión provisional como presunto autor intelectual del asalto que sufrió la artista. Una decisión que ha vuelto a poner en el punto de mira a María del Monte y a su mujer, Inmaculada Casal, que desde que se hizo pública la detención de Antonio han permanecido en el mismo punto: confían en la justicia y también en la presunción de inocencia. Este viernes hemos podido hablar con la cantante en exclusiva y la hemos visto con semblante serio, y sin querer pronunciarse tras conocerse la decisión de que Antonio no salga de prisión: "Perdóname pero ya dije en su día que no iba a decir nada". La cantante no ha querido desvelar cómo se encuentra tras esta decisión y pedía disculpas al reportero por no contestar a sus preguntas: "Y perdón, lo siento". De esta manera, la artista no ha querido desvelar cómo esta llevando esta difícil situación, ni si ha hablado con su cuñada María José al respecto, con quien sí que mantendría un relación cordial tras la detención de Tejado.