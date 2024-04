Cristina Tárrega afea el comportamiento de José María Almoguera con su madre

La revista TELVA ha entregado este jueves 4 de abril los Premios T de Belleza, unos galardones referentes de todo el sector que este año celebran su 36 aniversario, y allí hemos podido ver a Cristina Tárrega. La colaboradora de televisión, muy fan de los trucos de belleza y una de las mujeres que más se cuida, nos ha confesado que "todos los días que yo me levanto me siento en un momento maravilloso, aunque siempre hay alguien que te lo quiere estropear". Unas declaraciones que nos han dejado el camino abierto para preguntarle por las declaraciones tan polémicas que ha hecho esta semana Joaquín Torres sobre ella... pero lo cierto es que ella no nos ha querido hacer ningún comentario. "Me voy" nos contestaba al ser preguntada por ello, pero sí que nos aseguraba que "vivo ajena" a todo lo que ha dicho de ella el arquitecto. En cuanto al culebrón que hay servido entre José María Almoguera y su madre por la reciente exclusiva que ha hecho con su exmujer, Paola Olmedo, Cristina se ha mostrado rotunda: "Un hijo nunca debería hacer eso a una madre". Tanto es así, que nos ha desvelado que "justo hoy he llamado a mi hijo y le he dado las gracias por su actitud por no tener redes, ni su fotografía en Instagram y por seguir con su universidad". Está orgullosa de que su hijo haya sabido mantener las distancias con los medios porque gracias a eso ahora "es anónimo". De hecho, nos ha comentado que "cuando yo salía en la tele, ya de pequeño no le gustaba". Por último, Cristina aseguraba que "a mí no me gustaría verme en esa plaza para lidiar ese toro, no tengo consejos" y ha concluido sus declaraciones dando las gracias "a que María Teresa no esté aquí porque no lo hubiese resistido".