Carmen Borrego repasa su paso por 'Supervivientes' de la mano de Jorge Javier Vázquez

En una de las noches más complicadas en la vida de Carmen Borrego, la concursante de 'Supervivientes' también tuvo que enfrentarse a su paso por la isla al igual que el resto de concursantes expulsados del reality. "Los que están allí son más valientes que yo, no hay ninguna duda, pero yo soy una valiente" comenzaba reconociendo Carmen ante Jorge Javier Vázquez como muestra del gran reto que ha sido para ella este concurso. Haciendo un análisis de algunos de sus compañeros, Carmen quiso dejar claro que hay personas con las que preferiría no haber convivido: "Tiene que haber todo tipo de concursantes, están los que hacen prueba, estamos los que estamos para otras cosas, he conseguido tirarme de un helicóptero, pero a las malas personas nos las podríamos ahorrar. Yo pedí perdón desde allí de cómo lo califiqué pero para mí ha sido conocer a una malísima persona que se llama Ángel Cristo. Luego está Arancha 'la que más calienta el sol'". Aunque Jorge Javier Vázquez intenta preguntarle por su hijo de nuevo, Carmen deja claro que no quiere hablar más de todo lo que ha sucedido con José María y Paola Olmedo ya que necesita digerir todo lo que ha visto nada más retomar su vida fuera del programa. Con el sentido del humor que le caracteriza, Carmen reconoció que tenía ganas de pasar la noche con su marido, proposición a la que José Carlos respondía con ironía: "Vamos a hacer el helicóptero".