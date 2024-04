José Carlos Bernal sale de casa para recibir a Carmen Borrego en Telecinco

Carmen Borrego se enfrenta esta noche a una de las más complicadas de su vida. Tras varias semanas alejadas de España debido a su participación en 'Supervivientes', hoy regresa a la vida pública y también a las polémicas que ha habido desde que se marchó. La más fuerte y, seguramente, la más complicada para ella, la exclusiva que ha visto la luz esta semana de su hijo José María Almoguera y Paola Olmedo hablando de ella y de toda la familia en términos negativos. Hace unos minutos, José Carlos Bernal abandona el domicilio familiar para dirigirse a las instalaciones de Mediaset para recibir esta noche a su mujer y nos confesaba que está dispuesto a darle su total apoyo: "Por supuesto que sí". Eso sí, cuando le preguntábamos por cómo se encontraba, José Carlos nos desvelaba que "bueno" tras esa exclusiva de la que Carmen todavía no sabe nada, pero de la que está seguro que "la gente juzgará y verá". Prudente, pero seguro, nos ha asegurado que "en estos momentos me preocupa ella" y ha dejado claro que Borrego no va a iniciar una guerra con su hijo: "Nunca lo va a hacer porque nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer". Además, nos ha comentado que esta exclusiva "nos ha pillado a todos por sorpresa" y que lo único que les preocupa en estos momentos es cómo se lo va a tomar Carmen cuando se entere en directo: "Eso es lo que nos importa a todos".