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Rusia anuncia ataques contra barcos e infraestructuras portuarias ucranianas en Chornomorsk e Izmail

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Las Fuerzas Armadas de Rusia han informado este martes de ataques contra dos embarcaciones e insfraestructuras portuarias empleadas por el Ejército de Ucrania, en las localidades de Chornomorsk, en el sur del país, y de Izmail, cerca de la frontera con Rumanía.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso, que ha indicado en un comunicado que a lo largo del día se han lanzado varios ataques con drones contra estas infraestructuras.

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En particular, han sido alcanzados en el puerto de Chornomorsk, "un transbordador marítimo de tipo ro-ro que transportaba mercancías destinadas a abastecer" al Ejército ucraniano, instalaciones del centro logístico empleado para almacenar "carga militar" y tanques de combustible".

Mientras, en el puerto de Izmail, las tropas rusas han atacado "un buque cisterna que transportaba combustibles y lubricantes" destinados igualmente para las fuerzas de Kiev.

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