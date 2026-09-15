Sindicato argentino pide información sobre el estado de salud física y mental de Milei

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Buenos Aires, 15 sep (EFE).- La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de empleados públicos de Argentina, solicitó este martes al Gobierno información sobre el estado de salud física y mental del presidente Javier Milei para determinar si tiene capacidades para ejercer el cargo.

El sindicato quiere saber si hay algún examen, junta médica, certificado o protocolo que evalúe la aptitud de Milei para ejercer el cargo, así como la fecha de realización, el organismo o profesional interviniente. Asimismo pide el resultado expresado como 'apto' o 'no apto'.

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ATE fundamentó su solicitud en el artículo 88 de la Constitución argentina, que establece que, en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por quien ocupe la Vicepresidencia.

"La aptitud psicofísica del presidente para el ejercicio del cargo es, en los términos del artículo 88, un presupuesto de legitimidad del ejercicio del Poder Ejecutivo", indica el documento de solicitud del sindicato, al que accedió EFE.

ATE justifica su solicitud en declaraciones de profesionales de la salud mental y figuras políticas, como las de la psiquiatra Graciela Peyrú, presidenta de la Fundación para la Salud Mental, quien el 27 de marzo de 2025 dijo que Milei presentaba "rasgos compatibles con un cuadro de manía -entre ellos, una autoimagen exaltada, ausencia de autocrítica e irritabilidad manifestada en descalificaciones hacia terceros-".

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El escrito destaca también un comentario público de otro psiquiatra, Enrique Stola, quien en agosto de 2026 afirmó que Milei exhibía "una fuerte inestabilidad emocional" y una conducta "verbalmente violenta".

El documento presenta también las declaraciones de la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, quien en julio pasado manifestó su preocupación por "el estado" del presidente y sus "persecuciones imaginarias", así como las del médico y periodista Nelson Castro, quien dijo que tiene "un problema psiquiátrico".

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El documento firmado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, agrega que la condición de Milei como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas convierte su aptitud psíquica en una cuestión vinculada con "la estabilidad institucional, la seguridad de la Nación y el correcto funcionamiento del sistema republicano en su conjunto".

La solicitud fue prestada a la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Presidencia, al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En un mensaje publicado en X, Aguiar dijo este martes que "los desequilibrios del presidente son muy evidentes" y que "padece algún tipo de psicosis". EFE