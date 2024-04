El promotor de las torres gemelas no recibió una indemnización por el puente de Baltimore

Ciudad de México, 4 abr (EFE).- No es cierto que el constructor estadounidense Larry Silverstein haya recibido un billón de dólares por el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore; a pesar de lo que aseguran publicaciones en redes sociales, Silverstein no es dueño de la infraestructura y aún no se ha pagado ninguna cuantía.

Mensajes publicados por usuarios en redes sociales como Facebook, X o TikTok afirman que el empresario Larry Silverstein "sacó provecho de una póliza de seguros de 1 billón de dólares en el puente de Baltimore" y aseguran también que "no creen en las casualidades cuando son millones de dólares".

Además, algunas publicaciones también afirman que en su momento el magnate "cobró billones por el ataque a las torres gemelas por un seguro que cubría ataques terroristas".

La semana pasada, el buque carguero Dali chocó en la madrugada quedándose encastrado en el puente de Baltimore, Maryland, sobre el que se encontraban trabajadores reparando el asfalto.

HECHOS: No es cierto que el empresario y constructor Larry Silverstein haya cobrado un billón de dólares de una póliza de seguros tras el derrumbe de un puente en Baltimore, una empresa de transportes de Baltimore es la que explota la infraestructura y solo hay estimaciones sobre las cuantías que pagarán de indemnización las aseguradoras.

Según el grupo Barclays, el coste en reclamaciones de las aseguradoras por el derrumbe del puente se situará en unos 3.000 millones de dólares, mientras que la agencia de calificación DBRS Morningstar apunta que podrían ser de hasta 4.000 millones de dólares.

John Miklus, presidente de la American Institute of Marine Underwriters, aseguró que "será probablemente la mayor demanda en el mercado mundial de seguros marítimos" y que en cuanto a los costos de reconstrucción del puente, "habrá muchos litigios" que tardarán años en resolverse, por lo que aún se desconocen las cifras finales.

El proceso de resolución de las indemnizaciones será complejo debido a la alta cantidad de implicados, con leyes tan antiguas como la conocida como ley "Titanic" de 1851, en la que en su momento los propietarios de la famosa embarcación se acogieron, y a la que también pretenden agarrarse los dueños del Dalí para tratar de limitar su responsabilidad al valor del buque.

Otros casos como las demandas por la pérdidas de vidas o el costo de retirar los escombros del barco se resolverán rápido, según Miklus, aunque el mercado de aseguradores marítimos se verá "muy afectado".

La anterior catástrofe o demanda marítima más grande de la historia fue el naufragio del Costa Concordia en la isla italiana de Giglio en 2012 que según cifras de Morningstar superó los 1.500 millones de dólares.

Es falso que el promotor inmobiliario de las torres gemelas o su empresa sean los propietarios del puente Francis Scott Key en Baltimore. Este se encontraba explotado en la actualidad por la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA, en inglés), que se encargaba de los peajes cobrados a los automóviles que utilizaran las instalaciones.

Fue la propia empresa de transportes la que en 2011 aseguró que el puente era "estructuralmente deficiente", una calificación que según la Sociedad Americana de Ingeniería Civil (ASCE, por sus siglas en inglés) no significa que sean inseguros, sino que están en mal estado y que pueden provocar con el tiempo imitaciones en la velocidad y el peso de los vehículos para poder mantener la estructura.

La ASCE decretó en 2021 que el mantenimiento y reparación de todos los puente de Estados Unidos conllevaría una inversión de 125.000 millones de dólares.

El constructor Larry Silverstein es el magnate inmobiliario que reconstruyó gran parte del complejo World Trade Center de Nueva York después de los ataques terroristas del 11S de 2001.

La empresa inmobiliaria Silverstein Properties, propiedad del millonario, firmó un contrato de arrendamiento por 99 años en julio de 2001, que además de permitirle explotar estas instalaciones, le obligaba a firmar un seguro.

Según el Instituto de Información de Seguros y como recoge el portal de verificación Chequeado, miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN) a la que también pertenece EFE Verifica, prácticamente todas las pólizas de seguros comerciales vendidas en los Estados Unidos antes del 11 de septiembre cubrían incidentes terroristas.

El empresario tenía una póliza de seguro de 3.500 millones de dólares por la que recurrió ante los tribunales por un pago más alto ya que consideraba que los hechos fueron dos ataques sucesivos y no solo uno. Finalmente, la Justicia declaró que Silverstein debía recibir 4.550 millones de dólares.

En conclusión, no es cierto que el empresario Larry Silverstein haya cobrado una indemnización por un billón de dólares por el derrumbe del puente de Baltimore, no es de su propiedad y además aún no se ha repartido ninguna cantidad por la catástrofe.

