El Rayo Majadahonda no recurrirá la sanción impuesta a Cheikh Sarr

El CF Rayo Majadahonda ha comunicado este miércoles que no recurrirá la sanción de dos partidos impuesta por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al portero Cheikh Sarr y ha criticado la falta de "empatía" hacia el club majariego, que el pasado 30 de marzo abandonó su partido contra el Sestao River por insultos racistas al propio Sarr. "Una vez finalizada la reunión de la junta directiva, el club no recurrirá la sanción impuesta a nuestro jugador Cheikh Sarr. Agradecemos en todo momento la empatía que han tenido con nuestro jugador la Real Federación Española de Fútbol y el Juez Único de Competición, así como la sensibilidad mostrada en la redacción de la misma", ha señalado el Rayo Majadahonda en su página web. "Sin embargo la empatía que han mostrado con nuestro jugador no la han mostrado con el club, aplicando una dura sanción. Fue una decisión tomada de forma conjunta, y lo haríamos una y mil veces más con tal de proteger a nuestro jugador y mantener los valores que han predominado en toda la historia de nuestro club", ha añadido la nota de prensa. "Con nuestra acción entendemos que estamos iniciando un camino que deberían de seguir otros por el bien de este deporte que tanto queremos, llamado fútbol", ha precisado la nota antes de mandar un aviso. "Nuestro departamento jurídico ya está estudiando el correspondiente recurso de apelación con el fin de minimizar en todo lo posible el daño a nuestro club ya que nuestra intención siempre ha sido la de apoyar a nuestro jugador y luchar contra esta lacra que es el racismo", ha diho el Rayo. Por último, la entidad majariega ha agradecido "las muestras de apoyo recibidas por parte de todos los medios de comunicación, instituciones, patrocinadores y clubes así como de toda la sociedad y reiteramos que seguiremos con nuestro compromiso en la lucha contra el racismo".