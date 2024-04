Dimite la presidenta del Parlamento de Sudáfrica tras ser acusada por corrupción y blanqueo de dinero

La presidenta de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ha dimitido este miércoles en el marco de una investigación en su contra por corrupción y blanqueo de dinero durante su etapa como ministra de Defensa, cargo que ocupó entre 2012 y 2021, cuando pasó a encabezar el Parlamento. "He tomado esta deliberada decisión para dedicar mi tiempo y concentrarme en lidiar con la investigación recientemente anunciada en mi contra por parte de las fuerzas del orden de nuestro país", ha indicado en un comunicado recogido por el diario 'Sowetan'. No obstante, ha precisado que su dimisión "no es en modo alguno una indicación o reconocimiento de culpabilidad". "Dada la gravedad de las acusaciones difundidas en mi contra, no puedo continuar en este cargo", ha agregado. La vicepresidenta Lechesa Tsenoli ocupará ahora el cargo de presidenta interina de la Asamblea. El gubernamental Congreso Nacional Africano (ANC) ha confirmado en su perfil en la red social X que ha recibido la renuncia, que se produce después de que los tribunales desestimaran una solicitud para impedir su arresto por motivos de salud. Mapisa-Nqakula, que también ha presentado su renuncia como miembro de la Asamblea Nacional, se enfrenta hasta a 12 cargos por corrupción por supuestamente recibir sobornos valorados en unos 4,5 millones de rands a cambio de la concesión de contratos.