El PNV muestra preocupación por los insultos racistas en el fútbol, que "no suelen ocurrir" en otros deportes

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha señalado este martes que ve "con preocupación" los episodios de insultos racistas en el mundo del fútbol y ha destacado que este tipo de comportamientos no suelen registrarse en otros deportes. "No tienen sentido y además son circunstancias que parecen que en otros deportes no suelen ocurrir", ha dicho Esteban junto a las diputadas Idoia Sagastizabal y Maribel Vaquero y los senadores Igotz López y Nerea Ahedo, que han mostrado su apoyo al Athletic Club para su final de la Copa del Rey de este sábado en el Estadio de La Cartuja. Precisamente por esta final han acudido los miembros del PNV ataviados con camisetas y banderolas del Athletic a los famosos leones del Congreso, a los que los vascos han 'vestido' con bufandas tal como han venido haciendo en otras finales del club bilbaíno. Esteban confía en que el equipo rojiblanco se lleve la victoria contra el RCD Mallorca, aunque sea "por la mínima", y así poder sacar la tradicional gabarra que el equipo saca cuando gana algún título.