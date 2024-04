Australia pide la "plena rendición de cuentas" por la muerte de una trabajadora humanitaria en Gaza

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha confirmado este martes la muerte de una trabajadora humanitaria australiana de la ONG World Central Kitchen en un bombardeo del Ejército de Israel contra un vehículo en el que también han muerto al menos otros cuatro compañeros en la gobernación gazatí de Deir al Balá. "Queremos la plena rendición de cuentas por esto, porque es una tragedia que nunca debería haber ocurrido", ha declarado el primer ministro durante una rueda de prensa en la que ha señalado que la ciudadana australiana ha sido identificada como Lalzawmi 'Zomi' Frankcom. Albanese ha declarado que Frankcom ha realizado "un trabajo extraordinariamente valioso" y que había sido voluntaria en Australia para ayudar a los residentes durante los incendios. "Se trata de alguien que se ofreció como voluntaria para brindar ayuda mediante esta organización benéfica para gente que está sufriendo enormes privaciones en Gaza", ha mencionado. "No tuve el honor de conocerla (a Frankcom), pero sí el tipo de valores que muestra alguien que va a un lugar muy peligroso para ayudar a la humanidad, a sus semejantes, a personas que ella no conocía. Solo quería ayudar a través de esta organización y eso dice todo sobre el carácter de esta joven", ha expresado antes de transmitir sus condolencias a los seres queridos de la víctima y los trabajadores humanitarios. PIDE EXPLICACIONES AL GOBIERNO ISRAELÍ El jefe de Gobierno australiano ha subrayado que se han puesto en contacto con las autoridades israelíes "para pedirle rendición de cuentas", al considerar que "esto va más allá de cualquier circunstancia razonable". "Alguien que se dedica a brindar ayuda y asistencia humanitaria no debería perder la vida. En el vehículo había cuatro trabajadores humanitarios y un conductor palestino. Esta es una tragedia humana. Nunca debería haber ocurrido y es completamente inaceptable", ha manifestado. En este sentido, ha señalado que "es necesario" brindar protección a los trabajadores humanitarios y a quienes realizan labores humanitarias, así como a todos los civiles inocentes. "Los australianos quieren ver el fin de este conflicto. Quieren ver una solución política pacífica y de largo plazo", ha sostenido. "Australia ha tenido una posición muy clara de apoyar un alto el fuego sostenible, de pedirlo durante un período de tiempo, de pedir que llegue ayuda humanitaria al pueblo de Gaza que sufre esta privación, de garantizar que los rehenes también sean liberados", ha reiterado. Así, ha agregado que le "preocupa" las vidas de los civiles inocentes que se han perdido "durante este conflicto". "Me ha preocupado mucho el número de vidas inocentes que se han perdido en Gaza y en Israel. Es completamente inaceptable", ha agregado. Los miembros de World Central Kitchen se encontraban en el enclave palestino en el contexto de la misión humanitaria iniciada junto a la ONG Open Arms para establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja ante las enormes dificultades a las que se enfrentan las operaciones para la entrada de ayuda por tierra.