Amaia Montero responde a las críticas por sus últimos looks: "Siempre tuve la lengua muy larga y la falda muy corta"

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Después de las críticas que recibió en sus primeros conciertos con La Oreja de Van Gogh tras su esperado regreso a la banda 20 años después, Amaia Montero vuelve a estar en el punto de mira por el aluvión de comentarios que han suscitado los estilismos que está luciendo en la gira 'Tantas cosas que contar tour 2026'. En concreto, el look que lució este fin de semana en su show en las Fiestas del Pilar de Zaragoza, protagonizado por un ajustado minivestido negro con mangas abullonadas y un gran lazo a la espalda que combinó con unos botines amarillo fluor y que, durante varias partes de su actuación, dejó a la vista su ropa interior, en el mismo tono que sus botas.

Sin 'piedad', han sido muchos los intentautas que han atacado a la 'reina del pop', cuestionando si su estilista -su hermana Idoia Montero, por cierto- no será en realidad su peor enemiga, y apuntando demoledores que debería ponerse diseños que le favorezcan más y no potencien y marquen tanto sus curvas.

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Críticas a las que Amaia, demostrando el gran momento que está atravesando y su fortaleza mental, ha respondido con una sugerente imagen tumbada sobre una cama -en la que sus haters no han tardado en apuntar que está irreconocible y que tendría ya varios años- y un revelador fragmento de una de las canciones más famosas de Joaquín Sabina, '19 días y 500 noches': "Siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta" ha sentenciado.

Una reacción con la que ha dejado claro que no piensa dejar de llevar lo que le da la gana, y que no han tardado en aplaudir numerosos rostros conocidos como Sara Carbonero, Paula Echevarría, o Jon Kortajarena.