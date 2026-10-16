Detienen en México a hombre señalado por EEUU de tráfico de drogas hacia Texas

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Ciudad de México, 16 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este viernes en Querétaro, en el centro del país, a Erick Eduardo Ríos Estrada, alias El Trébol o Chilangolandia, requerido por la justicia estadounidense por su supuesta participación en una red de tráfico de cocaína y metanfetamina de México hacia Texas.

La captura se produjo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, donde agentes federales cumplieron una orden de detención con fines de extradición por un requerimiento del Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas.

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La información oficial identifica a Ríos Estrada como integrante de una célula criminal transnacional que presuntamente distribuye cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense, sin precisar a qué organización pertenece ni cuál era su función dentro de la estructura.

Tras su detención, los agentes le informaron de sus derechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público mexicano, que determinará su situación jurídica, en tanto avanza su proceso de extradición.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Agencia de Investigación Criminal e Interpol México, según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad.

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Las autoridades explicaron que el intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió localizar los movimientos del investigado en la capital de Querétaro.

A partir de esos datos, los agentes efectuaron labores de vigilancia, identificaron los vehículos en los que se desplazaba y desplegaron el operativo que concluyó con su arresto.

La operación se suma a otras acciones de cooperación judicial entre ambos países. La más reciente; el 22 de septiembre, cuando las autoridades mexicanas detuvieron en Ciudad de México a otro hombre requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, también después de intercambiar información con la DEA y el FBI.

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En otro caso, el Departamento de Justicia estadounidense informó que Roberto Bazán Salinas, acusado de traficar cocaína y metanfetamina, fue extraditado desde México en junio para comparecer ante ese mismo distrito judicial de Texas.

En agosto pasado, el Gobierno mexicano informó que mantenía 155 órdenes de detención con fines de extradición vinculadas con investigaciones de agencias estadounidenses. EFE