Von der Leyen: la regularización de migrantes compete a España pero tiene impacto más allá

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Bruselas, 16 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este viernes que la iniciativa del Gobierno español para la regularización masiva de migrantes es "competencia nacional" pero "puede tener un impacto transfronterizo", por lo que urgió a una mayor cooperación en la zona Schengen.

"Las decisiones de regularizar a migrantes ilegales son una competencia nacional, pero como otras decisiones nacionales, pueden tener un impacto transfronterizo. Por esta razón, la coordinación y cooperación estrecha en la zona Schengen es importante", dijo Von der Leyen en una rueda de prensa al final de la cumbre europea en Bruselas.

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La presidenta de la Comisión Europea señaló que la Unión Europea ya tiene un mecanismo para que los Estados miembros intercambien información sobre decisiones en materia migratoria a nivel nacional que puedan tener consecuencias en todos los países de la Unión Europea y sugirió trabajar para "reforzarlo".

Von der Leyen se mostró además convencida de que las cifras de la aplicación del pacto migratorio "hablan por sí solas" y recordó que las entradas ilegales han caído más de un 56 % en los últimos dos años, así como que las solicitudes de asilo han bajado un 16 % en lo que va de año con varios países registrando mínimos históricos.

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"Estas tendencias deben mantenerse si queremos tener éxito", dijo Von der Leyen, que apostó por reforzar Frontex y por establecer el ya anunciado mecanismo para responder con mayor flexibilidad a flujos masivos de migrantes instrumentalizados por actores estatales y no estatales.

"(Tienen) un claro objetivo: abrumar a las autoridades, causar pánico y dividirnos. Estas situaciones son emergencias y requieren una herramienta de emergencia", añadió.

Von der Leyen aseguró que la Comisión podrá presentar esta propuesta antes de finales de este año.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, incidió también en que las entradas ilegales están "a su nivel más bajo desde 2021" pero urgió a mejorar el sistema para responder mejor a la instrumentalización de migrantes, un área en el que -dijo- los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se han mostrado "abiertos" a la propuesta de Von der Leyen para un mecanismo de emergencia. EFE

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(foto) (vídeo)