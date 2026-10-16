Paraguay buscará incorporarse como observador a la Alianza para el Recuerdo del Holocausto

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Asunción, 16 oct (EFE).- Paraguay, un aliado de Israel en Latinoamérica, iniciará el proceso para incorporarse a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por su sigla en inglés) como país observador, al tiempo que ratificó su "apoyo inquebrantable" a Tel Aviv y su rechazo al antisemitismo, informó este viernes la Cancillería en Asunción.

El canciller nacional, Rubén Ramírez, oficializó la decisión de su país durante un evento organizado por la IHRA en la Embajada de Argentina en Washington (EE.UU.), señaló hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado difundido en Asunción.

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La IHRA, cuya presidencia fue asumida por Argentina en marzo pasado, es una organización conformada por 35 países miembros y 8 naciones observadoras que tienen como objetivo promover la memoria, la investigación y la educación sobre el Holocausto.

"Ante el aumento del antisemitismo, la intolerancia y el discurso de odio en todo el mundo, no podemos permitirnos la indiferencia ni la neutralidad", defendió el canciller paraguayo, para quien esta postura ocupa un "lugar central" en la política exterior de su país y en la "asociación estratégica" que mantienen con Israel.

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Durante el evento, según la nota, el jefe de la diplomacia paraguaya expresó que "el antisemitismo no tiene cabida en una sociedad libre" y destacó que recordar el Holocausto no solo es un deber con las víctimas del pasado, sino también "una obligación moral" para evitar que "atrocidades" similares vuelvan a repetirse.

"Ante el aumento del antisemitismo, la intolerancia y el discurso de odio en todo el mundo, no podemos permitirnos la indiferencia ni la neutralidad", defendió el canciller paraguayo, para quien esta postura ocupa un "lugar central" en la política exterior de su país y en la "asociación estratégica" que mantienen con Israel.

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El ministro de Exteriores destacó, entre otras, la decisión del Gobierno del presidente Santiago Peña de volver a trasladar la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén -inaugurada en diciembre de 2024-, el fortalecimiento de la cooperación bilateral, y la visita en días pasados del vicepresidente del país suramericano, Pedro Alliana, a Israel. EFE