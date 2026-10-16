Sudáfrica se suma a una veintena de países contra la embajada de Colombia en Jerusalén

Guardar

Nairobi, 16 oct (EFE).- Sudáfrica se sumó este viernes a una veintena de países en condenar y rechazar la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén, una medida que vulnera “las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y obstaculiza la paz basada en la solución de dos Estados”.

“Los ministros reafirman que cualquier medida o decisión destinada a alterar el estatus legal o histórico de la Jerusalén ocupada, o a reconocerla como la capital de Israel, es nula y carece de efecto legal”, indicó un comunicado conjunto que firmó el Ministerio de Exteriores de Sudáfrica.

PUBLICIDAD

Además, recordaron que esta postura es coherente con las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, en particular con las resoluciones 476 y 478, que desde 1980 rechazan los intentos de modificar el carácter o el estatus de la ciudad y piden a los Estados que retiren sus misiones diplomáticas de allí, al formar parte del territorio palestino ocupado en 1967.

Ante esta situación, los ministros instaron al Gobierno de Colombia a "reconsiderar y revertir esta decisión", a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional y a abstenerse de adoptar medidas que perjudiquen los derechos legítimos del pueblo palestino, incluido su derecho a un Estado independiente y soberano con Jerusalén Oriental como su capital.

PUBLICIDAD

Sudáfrica se sumó a las carteras de Exteriores de Egipto, Palestina, Turquía, Yibuti, Líbano, Libia, Yemen, Catar, Jordania, Somalia, Malasia, Indonesia, Arabia Saudí, Kuwait, Argelia, Omán, Siria, Sudán y Pakistán para manifestar su rechazo unánime a la decisión del Gobierno colombiano.

La reacción llega después de que el pasado miércoles el ministro de Exteriores colombiano, Omar Bulla, y su homólogo israelí, Gideon Saar, inauguraran la nueva Embajada de Colombia en Jerusalén Este.

La decisión se tomó después de la llegada al poder del presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien anunció el pasado julio el traslado de su legación diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén Este, después de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, que había roto su predecesor, Gustavo Petro, en 2024 en protesta por la guerra israelí en Gaza.

PUBLICIDAD

Con esta apertura, Colombia se convirtió en el décimo país en establecer su embajada en Jerusalén. EFE