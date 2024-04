El ministro de Justicia de Perú tacha de "show" el operativo de la Fiscalía en la vivienda de Boluarte

El ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, ha cargado este lunes contra la Fiscalía del país por el dispositivo llevado a cabo durante el fin de semana en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y en el Palacio de Gobierno, una operación que considera está siendo tratada como un "show televisivo". Arana ha puesto en duda la forma de proceder de la Fiscalía y la Policía Nacional, que han llevado a cabo unas diligencias "sumamente reservadas", y ha reprochado la grabación y difusión del momento en el que empleados del Ministerio Público y agentes de Policía ingresan en el domicilio de la mandataria. "¿Cómo es posible que desde el inicio esta Fiscalía que está presente se ponga al frente de la puerta, ruedan su cámara e inmediatamente es puesto en conocimiento de todo el mundo? Es evidente que están preparando todo un show. ¿Es correcto que la Policía y la Fiscalía hagan este tipo de show mediático?", ha señalado. En este punto, Arana ha asegurado a la emisora RPP que el Ministerio de Justicia recibió información directa de que un fiscal --del cual saben su nombre pero que ha preferido no dar a conocer-- había entregado personalmente a una periodista la información sobre el registro en la vivienda de Boluarte. "Aquella persona en la que uno confía sobre la legalidad, a quien se le encarga que defienda los derechos de las personas, es aquella que impunemente puede difundir documentos y piezas procesales", ha zanjado el encargado de la cartera de Justicia. La Fiscalía de Perú registró el viernes por la noche el domicilio particular de la presidenta Boluarte y ya el sábado el Palacio de Gobierno en el marco de unas diligencias relacionadas con el denominado 'caso Rolex' por supuesto enriquecimiento ilícito de la mandataria, que se evidenciaría en la adquisición de varios relojes de lujo. Estos hechos se produjeron apenas unos días después de que el fiscal supremo adjunto de Perú, Hernán Mendoza, denunciara que la mandataria no había acudido a las citaciones para explicar la procedencia de los polémicos relojes de lujo, que no mencionó en sus declaraciones juradas de bienes. De hecho, el ministro Arana se ha referido a estas citaciones para reconocer que "es posible" que si Boluarte hubiera acudido a declarar, se podría haber evitado el registro de la vivienda de la mandataria.