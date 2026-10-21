Más del 98% de los hogares peruanos tiene atún en casa: ¿cómo evoluciona este mercado?

Su presencia en el mercado se explica, entre otros factores, por su practicidad, tiempo de conservación y facilidad para incorporarse en diversas recetas. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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El mercado peruano de conservas de pescado registró un avance en sus ventas durante el último periodo analizado, impulsado por una mayor facturación y un incremento en las unidades comercializadas. Según datos de Kantar, la categoría creció 3% en valor y 4% en unidades, mientras que su volumen en kilogramos se mantuvo estable.

La amplia presencia de estos productos en los hogares abre oportunidades para diversificar la oferta y atraer a nuevos consumidores. En el caso del atún, más del 98% de los hogares peruanos cuenta con al menos una lata en casa, una penetración que responde, entre otros factores, a su facilidad de consumo, larga vida útil y versatilidad para distintas preparaciones.

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Una marca gana participación en el mercado peruano

En este escenario, Florida, marca de la empresa peruana G.W. Yichang, busca consolidar su posición en el sector. Entre enero y septiembre de 2026, la compañía reportó un aumento superior al 25% en las cajas vendidas, un resultado que atribuye a una estrategia orientada a ampliar su distribución, fortalecer su portafolio y desarrollar productos para diferentes perfiles de consumidores.

De acuerdo con Kantar, la marca alcanzó el 21,6% del mercado en valor, un punto porcentual más que el año anterior, con lo que mantuvo el liderazgo de la categoría. Su alcance también se refleja en la cantidad de compradores: el 55% de los hogares que compran conservas de pescado adquiere productos Florida. Durante el último año, la marca sumó 360.000 nuevos hogares a su base de compradores.

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La cocina peruana ofrece distintas recetas que utilizan atún, sobre todo en su presentación en conserva. Foto: Conservas Campos

¿Cuánto espera vender Florida al cierre de 2026?

La marca proyecta superar los 2 millones de cajas vendidas al término de 2026. Esta meta considera los resultados obtenidos entre enero y septiembre, además del impulso previsto por sus productos tradicionales y el desarrollo de nuevas alternativas de mayor valor agregado.

Con el respaldo de G.W. Yichang, Florida busca ampliar su participación en el mercado peruano y fortalecer su posición como líder de la categoría. La estrategia combina el crecimiento de sus líneas de mayor demanda con la incorporación de productos orientados a una oferta más diversificada, en un mercado con una elevada presencia del atún en los hogares del país.

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Platos de la gastronomía peruana que tienen atún

La gastronomía peruana incluye diversas preparaciones que incorporan atún, principalmente en conserva, por su practicidad y facilidad para combinarlo con ingredientes tradicionales. Este producto se utiliza en entradas frías y comidas caseras, con alternativas como la causa rellena, el arroz con atún y las croquetas.

La causa rellena de atún es una variante de uno de los platos más representativos del Perú. Se prepara con papa amarilla sazonada con ají amarillo, limón, aceite y sal, y lleva un relleno de atún desmenuzado, mayonesa y cebolla. También puede incluir palta, huevo duro y aceitunas negras. Se sirve fría, en capas o porciones individuales. Esta preparación ocupó el octavo puesto en una clasificación internacional de platos elaborados con atún publicada por TasteAtlas, en la que fue la única propuesta americana entre las diez primeras.

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Otra alternativa para consumir el atún de lata. Foto: cortesía

Otra alternativa es el arroz con atún, que combina arroz graneado con verduras y un aderezo criollo. La receta contempla cebolla, zanahoria, arvejas y ají colorado molido. El arroz se cocina con el aderezo y, al final, se incorpora el pescado para integrarlo con los demás ingredientes. Es una opción para el almuerzo que permite aprovechar productos de uso cotidiano y preparar una comida sin procedimientos complejos.

Las croquetas de atún también forman parte de las alternativas caseras para consumir este pescado. Se elaboran con atún desmenuzado y otros ingredientes que ayudan a dar consistencia a la mezcla, como papa sancochada, huevo o harina, según la receta. Luego, se forman pequeñas porciones y se fríen hasta que la superficie quede dorada. Las croquetas pueden servirse como entrada, acompañamiento o parte de una comida ligera.

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