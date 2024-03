Aichi será la primera perfectura de Japón en considerar familia a las parejas del mismo sexo con hijos

Aichi se convertirá en la primera prefectura de Japón en reconocer a las minorías sexuales y a las parejas de hecho y a sus hijos como familias bajo un sistema de juramento de "barco familiar" que entrará en vigor el 1 de abril. "El mecanismo será de gran ayuda para crear conciencia sobre la diversidad sexual", ha afirmado el gobernador de Aichi, Hideaki Omura, durante una conferencia de prensa recogida por el periódico 'Asahi Shimbun'. El marco de certificación está destinado a cubrir tanto a las parejas del mismo sexo como a las de sexo opuesto que no pueden casarse por algún motivo, así como a los parientes dentro del tercer grado de parentesco. Quienes presten juramento tendrán derecho a alojamiento público proporcionado por la prefectura y tendrán derecho a dar su consentimiento cuando un ser querido necesite una cirugía en un hospital administrado por la prefectura. Los solicitantes deben notificar sus intenciones a las autoridades de la prefectura al menos con una semana de antelación y las parejas pueden realizar el proceso de declaración de forma presencial o online. Una vez aprobada la declaración de familia, los solicitantes recibirán un certificado de tamaño A4, así como una tarjeta de identificación familiar que podrán llevar en una billetera. Hasta el 1 de marzo, los funcionarios dijeron que 28 ciudades y pueblos de la prefectura de Aichi habían adoptado sistemas de parejas del mismo sexo o mecanismos de declaración de buques familiares para cubrir a las minorías sexuales en las relaciones, así como a otras personas, pero el Gobierno de la prefectura no había introducido esos sistemas o mecanismos. "Al incluir a las parejas del sexo opuesto y a sus hijos, nuestro sistema también cubrirá a aquellos que quedan fuera de los programas de los Gobiernos municipales de la prefectura", ha asegurado Omura. El Gobierno de la prefectura ahora quiere garantizar que estas familias puedan contar con los servicios locales para residentes, incluso en los municipios de la prefectura que no tienen sus propios programas de certificación. Los funcionarios de la prefectura también tienen la intención de llegar a empresas privadas para que haya una gama más amplia de servicios disponibles para parejas del mismo sexo y de otro tipo con hijos, y aumentar la conciencia pública sobre las minorías sexuales. Según el programa, los familiares certificados calificarán para reducciones de precios en contratos de seguro y compras de teléfonos celulares. El plan también exigirá requisitos más flexibles para el alojamiento en alquiler.