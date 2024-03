Primeras palabras del hijo de Carmen Borrego tras su separación de Paola Olmedo

Sorprendente e inesperada noticia la que publica en exclusiva la revista 'Semana' y adelantó este martes el programa 'TardeAR'. El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y Paola Olmedo se separan nueve meses después del nacimiento de su hijo Marc y, por lo que parece, su decisión de emprender caminos separados no tiene vuelta atrás; por lo menos por el momento. La pareja, que se dio el 'sí quiero' en mayo de 2022 -por lo que no han llegado a cumplir dos años de casados- no han podido superar los problemas que arrastraban desde hace un tiempo y hace aproximadamente 20 días el nieto de María Teresa Campos abandonó el domicilio conyugal para instalarse en la casa de su padre, a las afueras de la capital. Aunque según la citada publicación no existirían terceras personas en su ruptura, la periodista Silvia Taulés ha revelado que José María ya estaría viviendo con otra chica que, no descarta, podría ser algo más que una amiga. Una separación de la que Carmen Borrego, que se encuentra en Honduras concursando en 'Supervivientes 2024' -aunque su continuidad en el reality peligra porque lleva varios días aislada del resto de sus compañeros por problemas de ansiedad que intenta superar para no tirar la toalla- no sabría nada y que, por el momento, la organización del programa ha decidido no comunicarle para no empeorar su bajón anímico. Europa Press ha conseguido en exclusiva las primeras imágenes de José María tras saltar la noticia de su separación. El sobrino de Terelu Campos regresaba al domicilio conyugal en el que se han quedado Paola y su hijo Marc este martes a última hora de la tarde -imaginamos que para ver a su bebé o para recoger alguna pertenencia- y era el encargado de sacar a pasear a su perro. Sonriente y sin rastro de preocupación en su rostro, el hijo de Carmen volvía a su casa sin afirmar ni negar su ruptura menos de dos años después de su boda, dejando en el aire si su madre conocía la noticia y cómo se encuentran en estos momentos. Dejando en el aire si su separación es definitiva. José María volvía a salir del domicilio minutos después de dejar a la mascota para meter su coche en el garaje, antes de abandonar el lugar definitivamente en su moto, confirmando sin necesidad de palabras que ya no vive con Paola. "No tengo nada que decir, a mi esto no me va" ha explicado sin perder la sonrisa, evitando así dar ningún tipo de explicación sobre una ruptura que parece un hecho y sobre la que el joven guarda silencio.