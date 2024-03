Macron critica desde Brasil el acuerdo de la UE y Mercosur: "Es pésimo, hay que renegociar desde cero"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado desde Brasil que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es "pésimo", que se ha quedado desfasado y ha defendido la necesidad de renegociar "desde cero", puesto que no contempla nuevas realidades como el cambio climático o la defensa de la biodiversidad. A su paso por Sao Paulo, una de las cinco ciudades que el presidente francés ha estado visitando estos días dentro de su gira oficial por Brasil, ha calificado de "pésimo" el acuerdo con Mercosur, tal y como se está negociando ahora. "Este acuerdo se negoció hace 20 años. No lo apoyo. No es lo que queremos (...) Dejemos de lado un acuerdo de hace 20 años y construyamos un nuevo más responsable, que contemple cuestiones como el clima y la biodiversidad", ha defendido este miércoles durante un encuentro con empresarios, informan medios brasileños. Antes de las críticas del presidente francés, en el mismo foro empresarial, el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, y ministro de Economía, Fernando Haddad, por el contrario, defendieron este acuerdo. Macron finaliza su gira por Brasil con una última escala en Brasilia, donde se reunirá de nuevo con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva. Se espera que ambos traten asuntos en los que mantienen posturas divergentes, como este acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur y o la invasión rusa de Ucrania. La visita de Macron también ha dejado tras de sí el anuncio de un acuerdo con el Gobierno de Brasil para poner en marcha un plan de inversión valorado en 1.000 millones de euros para el desarrollo y protección de la Amazonía brasileña, que incluye también una parte del territorio de la vecina Guayana Francesa, región de ultramar de Francia.