El excanciller alemán Gerhard Schroder defiende la necesidad de que Occidente se siente a negociar con Putin

El excanciller alemán Gerhard Schroder ha defendido este jueves que sus vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, podrían contribuir a poner fin a la guerra en Ucrania, y ha incidido en la necesidad de que Occidente se siente a negociar con Moscú para acabar con el conflicto en Europa del Este. "Hemos trabajado juntos con sensatez durante muchos años. Tal vez eso todavía pueda ayudar a encontrar una solución negociada, no veo otro camino", ha afirmado el excanciller germano durante una entrevista para la agencia DPA. Schroder, líder del Gobierno alemán entre 1998 y 2005, mantiene una amistad con el presidente ruso desde aquella época, y ahora incluso sigue trabajando para empresas rusas, como Nord Stream, aunque sí ha catalogado como "error fatal" la invasión rusa de Ucrania. "Creo que sería un completo error olvidar todas las cosas positivas que han ocurrido entre nosotros en política en el pasado. Ese no es mi estilo y yo tampoco lo hago", ha manifestado el excanciller alemán, incidiendo así en su posible rol como facilitador de las negociaciones. Schroder ya trató de facilitar las conversaciones entre Rusia y Ucrania en marzo de 2022, cuando apenas unos días después del inicio de la invasión rusa viajó hasta la ciudad turca de Estambul para reunirse con el ahora ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, y luego se trasladó a Moscú para dialogar con Putin. Aquellos intentos fracasaron, pero ahora el excanciller germano ha recalcado que es momento de retomar las conversaciones y ha instado a Francia y Alemania a "tomar la iniciativa". "Es obvio que la guerra no puede terminar con la derrota total de uno u otro bando", ha zanjado. EL KREMLIN APLAUDE LA INICIATIVA Más tarde, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha aplaudido la iniciativa de Schroder y ha reconocido que las "constructivas" relaciones entre el exmandatario alemán y el propio Putin pueden ayudar a solucionar problemas. De hecho, Peskov ha recordado que el buen entendimiento entre ambos líderes ya ha ayudado anteriormente a "resolver las más difíciles cuestiones y garantizar la evolución gradual de buenas relaciones".