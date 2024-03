Alejandra Rubio, su reacción a su baño subido de temperatura en Málaga con Carlo Costanzia en ropa interior

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no dejan de acumular portadas desde que salió a la luz su historia de amor hace un mes y medio. Este miércoles protagonizan la de la revista 'Diez minutos' disfrutando de un baño en el Mar Mediterráneo durante su reciente escapada a Málaga, ¡en ropa interior! Enamoradísimos y sin ser conscientes de su fama y de la de sus respectivas madres, Terelu Campos y Mar Flores, la pareja no dudó en quitarse la ropa y meterse en el agua él con unos ajustados calzoncillos amarillos, y ella con sujetador y tanga negros, presumiendo no solo de sus esculturales cuerpos sino de la pasión irrefrenable que sienten el uno por el otro. Unas sorprendentes imágenes sobre las que le hemos preguntado a Alejandra que, ocultando su rostro con las manos con vergüenza una vez más porque no le gusta que la veamos sin maquillar, ha reaccionado muerta de vergüenza y sin poder contener la risa: "Lo sé" ha reconocido -consciente de que su baño en 'paños menores' con Carlo está dando mucho que hablar. Además, con un contundente y rotundo "no" ha dejado claro que su baño no fue porque tuviesen ganas de refrescarse y decidiesen hacerlo en sujetador, braguitas y calzoncillos, sin molestarse en responder a los rumores que apuntan a que subió tanto la temperatura entre ellos que la mejor solución para 'frenarse' habría sido meterse en el mar en ropa interior. Por otra parte, Alejandra ha confirmado que su primo José María Almoguera está "bien" después de salir a la luz su inesperada separación de Paola Olmedo 9 meses después de convertirse en padres y tras menos de dos años casados.