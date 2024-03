Terelu Campos y Alejandra Rubio se pronuncian sobre la separación de José María Almoguera

Se ha convertido sin duda en una de las noticias más impactantes del día: el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, se separa de su mujer Paola Olmedo 9 meses después de convertirse en su primer hijo en común y cuando todavía no han celebrado su segundo aniversario de boda. Una ruptura que publica en exclusiva la revista 'Semana', que adelantaba este martes 'TardeAR' y a la que ya han reaccionado Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio. Disfrutando de su Semana Santa más triste en Málaga, la presentadora intervenía en la gala de 'Supervivientes' horas después de saltar a la luz la ruptura de su sobrino para protagonizar una emotiva llamada con su hermana Carmen Borrego, a la que ha intentado dar fuerzas y ánimos para continuar en 'Supervivientes 2024' después del bajón anímico que ha sufrido en los últimos días y por el que permanece aislada de sus compañeros bajo vigilancia psicológica. Y, como no podía ser de otra manera, ha tenido que pronunciarse sobre la sorprendente separación de José María y Paola, una noticia de la que por cierto Carmen no sabría nada y que la organización del reality no le ha comunicado por el momento, ya que podría ser la 'puntilla final' que acabe con sus ganas de seguir en los Cayos Cochinos. "Forma parte de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. No voy a hablar de mi sobrino porque nunca lo he hecho y es algo que respeto profundamente" ha asegurado Terelu. "Creo que si ni siquiera me pertenece la vida de mi hija porque ella gobierna su vida y toma sus decisiones, imaginaros lo que eso significa para mi sobrino. Lo importante es que todos estén bien. Yo aquí priorizo a mi sobrino, es lo único que voy a decir, y a su mujer", ha zanjado, sin revelar si conocía la noticia o si ha podido hablar con José María en las últimas horas. Una discreta reacción marcada por la prudencia y el respeto por la privacidad de su sobrino muy similar a la que ha tenido Alejandra Rubio, colaboradora de 'Supervivientes' y presente en el plató del reality este martes. "Me parece una noticia bomba" ha reconocido, confesando que "no sabía" que su primo se había separado de Paola. "Son cosas que pasan en la vida, hay veces que las cosas no funcionan", ha añadido, asegurando que no tiene "nada claro" que Carmen conociese esta información antes de irse a Honduras.