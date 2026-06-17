Seúl reducirá una zona restringida a civiles fronteriza con Corea del Norte

Seúl, 17 jun (EFE).- Corea del Sur afirmó este miércoles que reducirá el tamaño de la zona restringida a civiles que transcurre paralela a la frontera militar con Corea del Norte, con la que continúa técnicamente en guerra, para facilitar el acceso y dar respuesta a la caída del número de miembros del Ejército.

La zona de control civil (CCZ), donde viven civiles pero cuyo acceso a la misma está restringido y debe realizarse a través de puestos de control militar, será ajustada a una media de seis kilómetros de la Línea de Demarcación Militar (MDL) que separa a las dos Coreas, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

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Actualmente, la CCZ consta de unos diez kilómetros al sur de la MDL.

El plan garantizará el control de la capa exterior del entramado levantado en torno a la línea divisoria entre las dos Coreas, según Defensa, respondiendo al desarrollo de nuevos armamentos y "al futuro entorno de seguridad derivado de la disminución de los efectivos militares", debido a una caída de la población masculina en el país con la tasa de natalidad más baja del mundo.

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El ajuste comenzará a partir del año próximo y por etapas, reubicando puestos de control e instalando vallas y cámaras de seguridad, con el objetivo de "promover el desarrollo regional".

En particular, el comunicado mencionó la simplificación de procedimientos como la aprobación previa necesaria para utilizar drones agrícolas con los que esparcir pesticidas en la zona.

La Administración surcoreana del presidente Lee Jae-myung, que tomó posesión hace un año, ha realizado gestos conciliatorios y ofrecido reactivar contactos con Corea del Norte, algo que el hermético régimen sigue rechazando de manera rotunda. EFE