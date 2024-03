La hija de Julián Muñoz, visiblemente preocupada, no se separa de su padre debido a su grave estado de salud

Después de casi veinte días ingresado en un hospital de Málaga debido a una insuficiencia respiratoria agravada por sus patologías de salud crónicas, Julián Muñoz ha recibido el alta hospitalaria. El exalcalde de Marbella continuará su tratamiento médico en su domicilio, rodeado por su familia durante este difícil momento. Aunque el estado de salud de Julián se mantiene en hermetismo, el programa 'Y ahora Sonsoles' ha revelado que su condición sería "grave e irreversible". Ante esta situación, sus hijas Elia y Eloísa, junto con su exmujer Mayte Zaldívar, han decidido que abandone el hospital para estar tranquilo y acompañado en casa. Instalado en la residencia de una de sus hijas en Málaga, Julián ha recibido la visita de su nieto esta mañana. El nieto, actuando como portavoz de la familia, ha dado el último parte médico del exalcalde de Marbella. Momentos más tardes ha sido su hija, Eloísa Muñoz, quien ha llegado a casa visiblemente preocupada y sin querer revelar detalles sobre su estado de salud: "No voy a decir nada". La hija de Julián Muñoz no ha confirmado ni desmentido los rumores sobre la gravedad de la situación: "No vamos a comentar nada, gracias". La familia continúa atravesando en privado esta difícil situación.