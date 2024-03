La Fiscalía de Perú denuncia que Boluarte no ha acudido a las citaciones para explicar el 'caso Rolex'

El fiscal supremo adjunto de Perú, Hernán Mendoza, ha denunciado este miércoles que la presidenta del país, Dina Boluarte, no ha acudido a las citaciones para explicar la procedencia de los relojes de lujo por los que se le acusa de un delito de posible enriquecimiento ilícito que ahora investiga el Ministerio Público. "Entre las diligencias ordenadas estaban recibir la declaración de la señora Dina Boluarte y también la exhibición de al menos tres relojes comprometidos en la investigación", ha informado Mendoza, que señala que la diligencias "se han visto frustradas" por la inconcurrencia de la mandataria. La presidenta peruana tenía programada una citación el martes por la tarde y este mismo miércoles a primera hora de la mañana, si bien no ha asistido a ninguna de ellas, y han tenido que ser postergadas, tal y como ha explicado el fiscal supremo adjunto, recoge la emisora RPP. Por otro lado, Mendoza ha afirmado que personal de la Fiscalía se ha personado en el domicilio particular de Boluarte en el área metropolitana de Lima y también en el Palacio de Gobierno con la misión de cumplir con diligencias preliminares y solicitar que se muestren los polémicos relojes de lujo, pero no se les ha permitido el acceso. "Hemos acudido hoy día hasta su domicilio para llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente y no nos han abierto la puerta", ha manifestado el fiscal supremo adjunto. La Fiscalía de Perú anunció la semana pasada el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta Boluarte por presunta corrupción tras haber adquirido varios relojes de lujo. El Ministerio Público investiga un posible delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes Rolex.