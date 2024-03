Crónica del Maccabi Tel Aviv, - Valencia Basket, 95-80

El Valencia Baskert cedió (95-80) este miércoles contra el Maccabi Tel Aviv en el duelo que abrió la traca de los últimos tres de la Euroliga, alejando al equipo español del apretado 'play-in', zona de la que saldrán dos billetes a los 'playoffs'. Los de Álex Mumbrú fallaron en un día señalado, y ya sólo quedan dos, para tratar de estar entre el sexto y el décimo en la tabla. El equipo 'taronja' seguirá fuera del 'Top 10' esta semana, después de un duelo con poca opción y a remolque de un rival de arriba. Semi Ojeleye (15 puntos) fue el mejor de los suyos, pero de más a menos, y el Valencia no encontró armas contra un Maccabi que quiere llegar a los 'playoffs' entre los seis primeros. Los de Mumbrú tuvieron una vez más el lastre de las bajas por dentro, no sacaron su mejor defensa y el acierto fue escaso, con algo de Kassius Robertson (13) y Damien Inglis (12 y 9 rebotes). El Maccabi, que terminó enlazando su 15ª victoria seguida, demostró su buen momento pero permitió la presentación visitante. Los de Mumbrú lograron un parcial de 0-12, con Ojeleye ya destacando, para igualar el primer set mientras empezaban los reencuentros. El de Stefan Jovic con Belgrado no fue bueno para el equipo español. Con Chris Jones no pudo contar mucho el Valencia y el músculo de Ojeleye tuvo que descansar, mientras Josh Nebo se hacía dueño del juego interior (48-38). El ataque israelí funcionó mucho mejor, con Baldwin IV sacando también su calidad, repartiendo el acierto mientras el equipo de Mumbrú parecía con bazas desgastadas. En la reanudación, la facilidad anotadora de los locales se vio en Lorenzo Brown y después Dibartolomeo. Junto a un gran cuarto del ex de los valencianos Jasiel Rivero, el Maccabi logró la máxima renta del partido (71-55). A pesar de que el Valencia hizo un par de amagos de plantar cara con Víctor Claver, el conjunto de Mumbrú estuvo lejos de competir como hizo contra el Mónaco la pasada semana aunque sin premio. El equipo español sumó algo con Robertson antes de que los de Tel Aviv, bien acoplados a Belgrado aunque querrán jugar en su casa de verdad los cruces por la 'Final Four', abrocharan su sólido triunfo. El Valencia tendrá que esperar a que le ayuden los resultados, con la obligación de no fallar contra Asvel y Baskonia. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: MACCABI TEL AVIV, 95 - VALENCIA BASKET, 80. (48-38, al descanso). --EQUIPOS. MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Brown (6), Baldwin IV (17), Colson (10), Cohen (4) y Nebo (15) --quinteto inicial--; Cleveland (10), Webb III (7), Dibartolomeo (8), Rivero (10), Thomasson (2) y Blatt (6). VALENCIA BASKET: Jones (9), Jovic (2), Anderson (9), Pradilla (6) e Inglis --quinteto inicial--; Claver (6), Pangos (1), Puerto (-), López-Arostegui (7), Robertson (13) y Ojeleye (15). --PARCIALES: 21-20, 27-18, 23-20, 24-22. --ÁRBITROS: Mogulkoc, Hordov y Obrknezevic. Sin eliminados. --PABELLÓN: Aleksandar Nikolic Hall.