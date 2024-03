EEUU tilda de "tragedia" la muerte de 18 palestinos intentando obtener ayuda humanitaria en Gaza

Estados Unidos ha afirmado que la muerte de 18 palestinos intentando hacerse con la ayuda humanitaria lanzada por aire a la Franja de Gaza, incluidos doce que se han ahogado intentando recuperarla después de que cayera al mar, es una "tragedia". "Es una tragedia que se sintieran tan desesperados que tuvieran que nadar hacia océano para intentar recuperarla. Nadie debería tener que hacer eso. Nadie debería tener que correr riesgos para intentar conseguir alimentos, agua y medicinas para sus familias. Debería estar ahí para ellos", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, en rueda de prensa. Asimismo, ha indicado que los lanzamientos de ayuda desde el aire "siempre han sido un complemento" y no un "reemplazo" a los suministros que llegan por tierra. "Creemos que Israel necesita hacer más para facilitar el aumento de la asistencia humanitaria a Gaza. Hemos sido bastante claros al respecto", ha indicado. "Cualquiera que diga que Hamás no tiene también alguna responsabilidad en la trágica situación y en la imposibilidad de que la ayuda llegue a Israel está ignorando la realidad sobre el terreno, ignorando el hecho de que fue Hamás quien empezó esta guerra en primer lugar", ha agregado. Preguntado por la posibilidad de que las muertes se produjeran durante el lanzamiento de ayuda estadounidense, Miller no ha contestado la pregunta y ha resaltado que "otros países" también han llevado a cabo este tipo de acciones. La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha denunciado este martes que "durante las últimas horas han caído mártires 18 civiles palestinos a causa de la caída incorrecta de ayuda lanzada desde aviones, incluidos doce civiles ahogados en el mar frente a las costas en el norte de Gaza después de que decenas de personas se lanzaran al agua para obtener ayuda lanzada al mar". Asimismo, ha resaltado que otras seis personas han fallecido "a causa de estampidas" durante las aglomeraciones para intentar obtener ayuda. "Estaban intentando obtener ayuda ante la hambruna existente. Las operaciones de envío de ayuda desde aviones se han convertido en un peligro real para la vida de ciudadanos hambrientos", ha lamentado.