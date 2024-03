Alejandra Rubio defiende a Carlo Costanzia de Alessandro Lequio: "Estoy muy orgullosa de la persona que tengo a mi lado"

Tras haberse conocido la detención del hermano de Carlo Costanzia debido a un intento de asesinato, han sido diferentes las personas que se han pronunciado al respecto. Entre ellas, Alessandro Lequio no ha tardado en opinar en sus redes sociales, atacando directamente al hijo de Mar Flores: "Cuando el río suena agua ha llevado* y el río de esta familia ha bajado sucio y revuelto. Las mejores familias han tenido una oveja negra* pero cuando una familia ha sido un rebaño de ovejas negras, es que algo ha fallado". "Los dos hermanos han tenido una vida de progresión delictiva, y aunque todos hemos podido rehacer nuestras vidas, la actitud ha quedado clara", ha continuado argumentando Alessandro en un post de su Instagram. Aprovechando esta publicación, ha lanzado un mensaje directo a la pareja del joven actor, Alejandra Rubio: "Haciendo un guiño a la encantadora Alejandra le diría que en esa familia todos han usado el mismo modelo de pijama". Unas palabras a las que Alejandra ha contestado en el plató de 'Así es la vida', defendiendo a capa y espada a su pareja: "La verdad es que ni le iba a contestar porque se ve muy claro que sus ansias de protagonismo le han absorbido pero bueno le diría que no sé, que no todo en la vida ha sido blanco o negro que debería haberlo sabido ya por experiencia, que ha tenido que tener la casa muy limpia para haber hablado del polvo en la casa ajena". Tajante y sin mostrar reparo alguno, la hija de Terelu Campos ha continuado: "Creo que no ha sido el más indicado para haber apuntado absolutamente nada y no sé. Que él haya dicho que las mejores familias no sé qué, ahí solo ha dejado entrever sus aires de superioridad, las familias no han sido buenas o malas, simplemente han sido familias donde hemos tenido que apoyarnos, sí, en este caso en los momentos buenos y malos. Siento mucho, de verdad, que haya vivido con ese odio y con ese rencor. Me ha parecido una pérdida de tiempo para él, que haya invertido en dañar y en dar lecciones de vida que nadie le ha pedido". Finalmente, Alejandra Rubio ha destacado su orgullo por la persona que tiene a su lado y ha pedido respeto y paz para su familia: "Te diría, Alessandro, que has estado ahí al pie del cañón en este tema desde el primer momento, que a mí me han educado en la libertad y que estoy muy orgullosa de quién soy y muy orgullosa de la persona que tengo al lado, a la que, por cierto, no conoces de nada y ya está. Poco más tengo que decir que le ha encantado hablar de pijamas, por lo menos ellos habrán llevado un pijama según tú, pero han tenido algo dentro, no como en tu caso, así que ya está. Les he deseado todo lo mejor y que hayan vivido en paz y que nos hayan dejado vivir en paz a nosotros, que creo que me ha parecido innecesario eso".