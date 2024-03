Un migrante muerto y varios heridos deja accidente de auto en frontera norte de México

Ciudad Juárez (México), 22 mar (EFE).- Un migrante venezolano murió y varias personas extranjeras, entre ellas un menor de edad, resultaron lesionadas luego de que un auto en el que se transportaban se volcara en la carretera Chihuahua-Juárez, al norte de México.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió sobre el tramo carretero Juárez-Chihuahua, a la altura del kilómetro 122, donde se vio involucrado un vehículo compacto.

En medio del operativo de rescate, se encontró al pequeño migrante que resultó con traumatismo craneoencefálico y fractura de maxilar quien fue trasladado en helicóptero a un hospital de Chihuahua; mientras que su madre también salió lesionada.

En tanto, las autoridades informaron que la persona fallecida fue identificada como Luis Pastor Quero, originario de Venezuela, cuyo hermano también resultó con heridas en la cabeza.

El comunicado también precisó que la Cruz Roja Mexicana realizó el traslado terrestre de una paciente que fue reanimada en el lugar del accidente, por lo cual realizó un operativo por parte de la Dirección de Movilidad para su pronta movilización hacia el hospital Central.

Un agente explicó que el conductor del vehículo que volcó trasladaba de buena voluntad a los migrantes que trataban de llegar a la fronteriza Ciudad Juárez.

El padre Juan Carlos López, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, señaló que es lamentable que ocurran este tipo de accidentes cuya causa es una política migratoria inhumana y lejana a la realidad.

“Es muy triste, estábamos viendo las imágenes de lo que pasa en la carretera: alguien que pierde el control y migrantes que caminaban por la carretera salen afectados”, señaló el padre.

Indicó que no es posible que se les niegue a los migrantes tomar transporte aéreo o carretero de manera comercial, y que por ello buscan todas estas opciones inseguras que van desde caminar en la carretera hasta pedir “aventón”, sin saber a qué se arriesgan.

“No tenemos un marco legal que les permita un traslado formal oficial porque no tienen la manera de identificarse, de poder usar los medios oficiales de transporte, un camión, autobús, quien se ha visto más beneficiado sabemos que ha podido hacer vuelos”, agregó el padre.

Dijo que el accidente de este viernes refleja una parte muy lamentable de todo el drama que implica la migración.

“Yo creo que esto es un reflejo de que la migración no es un drama solo, no es un drama en el que sólo me muevo de un lugar a otro. A ese drama se suma la inseguridad, la violencia, los riesgos propios del camino, la gente que les hace daño”, agregó el vocero de la diócesis.