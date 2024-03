3-0. México golea a Panamá y se reencontrará con EE.UU. en la final de Liga de Naciones de la Concacaf

Redacción deportes, 21 mar (EFE)-. La selección de México goleó este jueves 3 por 0 a su similar de Panamá y se reencontrará el domingo próximo con la selección de los Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El arranque del partido fue todo para México, ante una selección panameña que se defendía en su propio campo.

En el minuto 9, la insistencia del cuadro mexicano por poco paga dividendos en un cabezazo de Edson Álvarez, que el arquero panameño, Orlando Mosquera, se tuvo que extender a fondo para mantener el cero por cero en el tanteador.

La primera jugada de peligro del cuadro panameño llegó al minuto 32, en un remate de José Luis Rodríguez, pero Guillermo Ochoa tapó y salvó el arco mexicano.

Los panameños se volcaron al ataque, teniendo varias jugadas con algo de peligro, pero México supo solventar estos ataques, para mantener el partido sin goles.

En el minuto 40, Edson Álvarez vuelve a tener una, tras un centro de Luis Chávez, en esta ocasión termina en anotación, para poner la pizarra 0-1.

La jugada se revisó en el VAR, por unos cuantos minutos, pero al final se decidió que era gol legítimo para la escuadra mexicana.

Solo tres minutos después el VAR volvió a ser protagonista. Julián Quiñones se escapó de su marcador e ingresó al área y remató al marco para marcar el segundo para México. Ttras una larga revisión en el VAR, se validó la anotación por un posible fuera de juego.

Con tanto de Quiñones, el cuadro mexicano se fue al descanso con una ventaja de 0-2.

En el arranque del segundo tiempo los panameños lo intentaron más, pero consiguieron a Guillermo Ochoa con todos los reflejos encendidos para defender su arco.

Al minuto 50, Ochoa mantuvo el 0-2 en la pizarra al tapar un remate frontal de José Fajardo.

Siete minutos después, Ochoa le negó el tanto del descuento a Panamá, tras desviar un potente remate de José Luis Rodríguez.

Al minuto 67, cuando Panamá jugaba mejor, un pase largo de César Montes conectó con Orbelín Pineda, quién remató por encima del arquero panameño, para poner el 0-3 en la pizarra y darle la tranquilidad al "tri".

Los panameños intentaron hasta el último minuto buscar el descuento, pero la escuadra mexicana replegó sus líneas, para defender el marcador hasta el pitazo final.

Estados Unidos y México jugarán el domingo próximo nuevamente la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, previo a este duelo por el título, panameños y jamaiquinos pugnarán por el tercer y cuarto puesto del torneo.

- Ficha técnica

0 . Panamá: Orlando Mosquera; Fidel Escobar, José Córdoba (m.78 Khaiser Lenis), Andrés Andrade, César Blackman (m.76 Iván Anderson); Aníbal Godoy (m.68 Cristian Martínez), Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas (m.17 Eric Davis), José Fajardo; Ismael Díaz /m.68 Cecilio Waterman) y José Rodríguez.

Seleccionador: Thomas Christiansen.

3 . México: Guillermo Ochoa; Julián Araujo (m.58 Erick Aguirre), César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érick Sánchez (m.59 Orbelín Pineda), Edson Álvarez (m.77 Luis Romo), Luis Chávez, Uriel Antuna; Henry Martín y Julián Quiñones (m.59 Hirving Lozano).

Seleccionador: Jaime Lozano.

Árbitro: El guatemalteco Walter López amonestó al mexicano Luis Chávez y al panameño Adalberto Carrasquiulla.

Goles: 0-1, m.40: Edson Álvarez. 0-2, m.43: Julián Quiñones. 0-3, m.67: Orbelín Pineda.

Incidencias: Partido de semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf, realizado en el At&t Stadium, en Arlington, Texas, Estados Unidos, ante 80 mil espectadores.

Redacción Deportes, 21 mar (EFE).- El seleccionador de México, Jaime Lozano, aseguró este jueves que la victoria 3-0 sobre Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf no reflejó porque el rival tuvo momentos de buen fútbol.

"El marcador fue muy engañoso. Fuimos contundentes, supimos sufrir, mantener la calma y concretar. Una de sus fortalezas es recuperar y atacar, son rápidos, lo hacen bien, se defienden bien y nos equivocamos. Para suerte nuestra, ellos no supieron ellos concretar", observó el estratega en una rueda de prensa.

En el AT&T Stadium en Arlington, México eliminó a Panamá con goles de Édson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda y se clasificó a la disputa del título, contra Estados Unidos el próximo domingo.

"Estados Unidos ha ganado las únicas ediciones de este torneo, pero yo creo no hay favorito. El que haga mejor las cosas, el que se alcance a recuperar mejor saldrá adelante; nuestro equipo está bien, emocionalmente, aunque hay cosas por mejorar", reconoció.

De acuerdo con el técnico, ante Estados Unidos, su equipo deberá estar atento porque la final se puede decidir con un mínimo error y confía que sus jugadores no se equivoquen.

"Estamos tranquilos, contentos, con la ilusión de estar nuevamente en una final y hacer historia", agregó.

Crítico consigo mismo y con su grupo, Lozano recordó que el marcador a favor maquilla cosas, pero tuvieron sólo dos días para preparar el partido.

"Cómo cuerpo técnico dimos en la tecla para trabajar lo que podía hacernos generar opciones de gol. A pesar de que el primer gol cae en el mejor momento de Panamá, fue por trabajo; el balón parado es trabajo", explicó.

El entrenador aceptó que los resultados en el fútbol importan, pero los inmediatos a veces no dicen mucho y es importante dejar crecer y madurar su proyecto.

"Con tiempo las cosas normalmente llegan a buen puerto", concluyó.

Redacción Deportes, 21 mar (EFE).- El español de origen danés Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, criticó este jueves la falta de concentración y actitud de sus jugadores en la eliminación ante México en la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024.

"Nos faltó concentración y eso me fastidia. No me gustó que en el primer tiempo parecía que nos escondíamos para recibir la pelota. Me molesta perder. Hoy no fue un buen día. La primera parte no competimos, no tuvimos contundencia y nos faltó actitud", dijo el técnico luego de la derrota por 0-3.

En el juego de este jueves Panamá tuvo más llegada y controló parte del primer tiempo, pero sus delanteros no tuvieron puntería. México triunfó con goles de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda.

Christiansen insistió en la manera en que sus hombres desperdiciaron los primeros 45 minutos, aunque destacó que corrigieron en la segunda mitad.

"En el primer tiempo fallamos en defensiva y ofensiva. Ellos fueron más contundentes a pesar de que tuvimos más posesión y ocasiones. Corregimos en el segundo tiempo. Metimos a México en su campo, tuvimos ocasión para acercarnos, pero fallamos, luego vino el 3-0 y cerraron el juego", explicó.

El estratega puntualizó el aprendizaje que debe dejar a sus chicos enfrentar a rivales de la jerarquía de México en instancias como ésta.

"Generamos ocasiones importantes; si tuviéramos eficacia de cara a gol estaríamos hablando de otra cosa, son cosas que debemos aprender para seguir creciendo. Si no somos contundentes ante un equipo tan eficaz como México es difícil", concluyó.

Es la segunda vez, en las tres ediciones en que se ha realizado la Liga de Naciones de la Concacaf, que Panamá es eliminado en la semifinal por la selección mexicana, la anterior sucedió el año pasado.

El próximo domingo Panamá se medirá a Jamaica en el partido por el tercer lugar de este certamen.