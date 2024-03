Paula Badosa frustra la reaparición de Simona Halep tras su sanción por dopaje

La tenista rumana Simona Halep reapareció este martes en un partido oficial, tras haber cumplido su sanción por dopaje, y lo hizo siendo eliminada por la española Paula Badosa (1-6, 6-4 y 6-3) en la primera ronda del torneo de Miami (Florida), segundo WTA 1.000 de la temporada. Hasta realizar este debut en la pista Grandstand del Hard Rock Stadium, el último encuentro oficial de Halep databa del 29 de agosto de 2022, que acabó con sorprendente derrota en los 1/64 de final del US Open por 6-2, 0-6 y 6-4 frente a la ucraniana Daria Snigur. Después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujera de cuatro años a nueve meses su sanción inicial por dopaje, que se había decretado por dar positivo en Roxadustat (agente similar a la EPO), la jugadora de Constanza volvía a la acción en Miami con una 'wild card'. Para Badosa, esta cita de Florida también suponía su regreso tras un mes parada debido a problemas en la espalda. Se retiró entonces en los 1/32 de final del torneo de Dubái y ni siquiera pudo probarse sobre la cancha durante el posterior torneo de Indian Wells (California). Y con ese bagaje por cada bando para este enfrentamiento, Halep dio el primer arreón al romper el servicio rival en el tercer juego (1-2), consolidar esa ventaja de inmediato, volver a quebrar y luego salvar cinco pelotas de 'break' favorables a la catalana (1-5). De nuevo al resto, la rumana agarró el primer set con su segunda oportunidad y para colmo empezó ganando la siguiente manga, donde rápidamente tuvo bola de 'break'. Sin embargo, Badosa salió del apuro y acto seguido se recompuso con un quiebre que consolidó sin problemas (3-1). En el noveno juego, la catalana no materializó otra bola de rotura que además era de set, pero con su servicio a continuación sí firmó el 6-4. Eso dio bastantes alas a su remontada, que se fraguó cuando en el tercer y quinto juegos hizo sendos 'breaks', y sin desanimarse pese a haber encajado ella uno entre medias (3-2). Aunque terminó con una ligera cojera, Badosa cerró su victoria al apuntarse el noveno juego en blanco y al resto, tras una hora y 58 minutos de encuentro. Si esos gestos de dolor no pasan a mayores y la espalda tampoco empeora, en la segunda ronda se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka, cabeza de serie número 2.