El Gobierno de Brasil lanza un programa turístico para ampliar la conectividad aérea internacional

El Gobierno de Brasil ha oficializado este miércoles el lanzamiento del Programa de Aceleración del Turismo Internacional a través de su publicación en el Diario Oficial de la Unión (DOU), que tiene el objetivo de crear una asociación público-privada con aerolíneas y aeropuertos para aumentar el número de asientos y vuelos internacionales a Brasil. Este programa invita a aerolíneas y aeropuertos (en asociación con las empresas) a lanzar nuevos vuelos internacionales a Brasil y presentar propuestas de inversión para promover esos nuevos vuelos, con acciones como campañas de publicidad en el país de origen de los vuelos y realización de viajes promocionales con periodistas, influencers digitales y tour operadores extranjeros en el destino del vuelo, entre otras posibilidades. El programa es ejecutado por Embratur (la institución gubernamental para la promoción y apoyo a la comercialización de los destinos, servicios y productos turísticos brasileños), con recursos del Fondo Nacional de Aviación Civil (Fnac) en colaboración entre los Ministerios de Turismo y de Puertos y Aeropuertos. En esta primera fase, de prueba y adecuación de la nueva herramienta de atracción de vuelos, la inversión prevista es de al menos 7 millones de reales (más de 1,2 millones de euros), la mitad de los cuales será costeada con recursos públicos. CONTRAPARTIDA ECONÓMICA Así, Embratur financiará parte de las acciones de promoción de estas nuevas rutas aéreas. Se darán 40 reales (7,36 euros) por cada asiento en un nuevo vuelo que aterrice en Brasil durante el período comprendido entre el 27 de octubre de 2024 y el 29 de marzo de 2025. Para reclamar el recurso, la compañía deberá garantizar el crecimiento de la red aérea, respecto a la temporada 2023/2024, y los recursos estarán vinculados a los nuevos asientos. El programa también establece criterios que favorecen los vuelos que parten de países considerados mercados estratégicos, porque ya envían un gran número de turistas a Brasil o porque son grandes emisores internacionales. Este es el caso, por ejemplo, de Alemania y China, segundo y tercer emisor de turistas del mundo, pero que sólo ocupan la octava y la vigésima posición entre los que más visitan Brasil, respectivamente. En 2023, más del 60% de los turistas alemanes que visitaron Brasil lo hicieron en vuelos con conexión a otros países europeos, lo que pone de relieve la baja conectividad con este país. Por su parte, los vuelos de China a Brasil no se reanudarán hasta mayo de este año. Como una forma de inducir la ampliación de la conectividad entre el mayor número de países, con vuelos directos a diferentes destinos de Brasil, las propuestas de creación de rutas que despeguen de aeropuertos que no tienen vuelos directos a Brasil también tendrán el privilegio de participar en el programa. También se valora la mayor frecuencia de vuelos semanales, así como la conveniencia de los horarios de llegada y salida, con preferencia por el intervalo entre las 9 y las 18 horas, más atractivo para los turistas que llegan al país. Finalmente, estarán mejor posicionadas las propuestas que utilicen aviones más modernos, que emiten menos carbono a la atmósfera, y las empresas que hayan suscrito acuerdos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, con políticas de sostenibilidad y medio ambiente. CRECIMIENTO DEL 16% DEL TURISMO INTERNACIONAL El Ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho, ha participado de la ceremonia de lanzamiento, en la que ha destacado que Brasil tiene una gran ventana de oportunidades con el mercado internacional. Costa Filho también ha señalado que Brasil vive un momento de fortalecimiento de la reestructuración de la aviación brasileña. "Tenemos un volumen de inversiones en los próximos 4 años, 5 años, de casi 10.000 millones de reales (1.839 millones de euros). Esto será fundamental para Brasil", ha afirmado. La expectativa es que Brasil crezca alrededor del 16% en turismo internacional este año. "Con programas como este queremos traer vuelos y turistas internacionales para que visiten Brasil. Cada visitante es sinónimo generación de oportunidades para la gente de nuestro país", ha expresado el ministro. En esta línea, el presidente de Embratur, Marcelo Freixo, ha apuntado que el turismo internacional en Brasil está intrínsecamente asociado a un factor de mercado, que es la conectividad aérea. "De nada sirve el creciente interés internacional por conocer Brasil si no hay vuelos directos o con conexiones cortas, a un precio competitivo. Con este programa, adaptamos a nuestra realidad las mejores prácticas internacionales para atraer nuevos vuelos ", ha argumentado.