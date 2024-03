Trump acusa a los medios de sacar de contexto sus palabras sobre el "baño de sangre"

Washington, 18 mar (EFE).- El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump aclaró este lunes que cuando auguró un "baño de sangre" si pierde las elecciones se refería a la industria automotriz y acusó a los medios de comunicación de sacar sus palabras de contexto deliberadamente.

"Los medios falsos dieron mucha importancia a las palabras "baño de sangre", a sabiendas de que se trataba de la cada vez más reducida fabricación de automóviles. ¡Son muy malos!", declaró en redes sociales.

En un mensaje a sus seguidores para recaudar fondos para su campaña, el magnate neoyorquino dijo que el Partido Demócrata y los medios de comunicación son unos "mentirosos" y los acusó de haber utilizado "un video editado" para manipular sus palabras.

La polémica se originó el pasado sábado durante un mitin en Ohio, donde Trump estaba hablando de sus propuestas para proteger el sector automovilístico cuando pronunció unas confusas palabras augurando un "baño de sangre" en el país si pierde las próximas elecciones frente al actual mandatario, el demócrata Joe Biden.

"Impondremos un arancel del 100 % a cada automóvil que cruce la línea y no podrán venderlos si salgo elegido", dijo Trump, quien prosiguió:"Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país".

En la misma comparecencia, el republicano sugirió que algunos migrantes indocumentados no son personas: "No sé si se les puede llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas, pero no puedo decir esto", expresó.

El equipo de Biden no tardó en reaccionar y emitió un comunicado el mismo sábado en el que calificó a Trump de "perdedor" y lo acusó de querer repetir el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"El pueblo estadounidense le va a propinar otra derrota electoral este noviembre porque sigue rechazando su extremismo, su afición por la violencia y su sed de venganza", dijeron los demócratas.

Las palabras de Trump abrieron a lo largo del domingo un intenso debate en medios de comunicación y redes sociales entre demócratas y republicanos sobre si se refería solo a la economía o si sus palabras iban más allá.

Trump, que nunca ha reconocido su derrota contra Biden en las presidenciales de 2020, está imputado por haber intentado revertir los resultados electorales de hace cuatro años y haber instigado el asalto al Capitolio.