Fermín dedica la victoria a Cancelo, "que está pasándolo mal"

Madrid, 17 mar (EFE).- Fermín López, centrocampista del Barcelona, dedicó este domingo la victoria contra el Atlético de Madrid (0-3) a su compañero Joao Cancelo, que "está pasándolo mal", y remarcó que su equipo va a intentar "pelear LaLiga".

"Muy contento (por la victoria y su gol). Quería dedicar esta victoria a Cancelo, que está pasándolo mal. Va por él. Y muy contento por los goles", declaró a 'Dazn' sobre el césped del Cívitas Metropolitano a la finalización del encuentro, en el que el lateral portugués fue baja de última hora.

Su equipo está a ocho puntos del liderato del Real Madrid, a falta de 27 por jugarse. "Nosotros estamos creyendo hasta el final, hemos recuperado la segunda plaza y a intentar recortar más puntos y pelear la Liga", explicó Fermín, que consideró que el Barcelona está en su mejor momento del curso, "en buena dinámica" y esperó "prolongarla lo máximo".

Fermín iba a ser suplente. Las molestias de Andreas Christensen en el calentamiento lo repusieron en el once. "Me ha pillado un poco de sorpresa que jugara y tranquilo, como yo sé, y lo he intentado hacer en el campo", dijo. EFE

