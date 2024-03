Chris Hemsworth y Elsa Pataky, súper enamorados en los Oscar 2024

Hace unos días pudimos verla en España promocionando una marca de calzado y hoy la vemos en la 96ª edición de los Premios Oscar acompañando a su marido, Chris Hemsworth... no hay duda de que Elsa Pataky está imparable y más enamorada que nunca. Deseábamos verles juntos de nuevo en un alfombra roja y ya ha ocurrido. La pareja de guapos ha posado frente a las cámaras luciendo unos looks sofisticados, pero sobre todo, reveladores. Haciendo gala de su naturalidad y ese carácter lejos de protocolos, Chris y Elsa han derrochado estilo, pero más aún complicidad. Apartados de los lujos, de las vestimentas imposibles y de los tacones, la pareja desarrolla su vida en Australia, en una casa idílica en medio de la naturaleza y la playa junto con sus hijos... Y lo cierto es que esa tranquilidad con la que conviven en el día a día se nota. Para la ocasión, Thor eligió un traje azul oscuro, con las solapas de la americana en color negro y camisa blanca informal, sin pajarita ni corbata y con cuello abierto. Elsa ha apostado por el blanco pureza con un diseño de lo más atrevido debido a su escote vertiginoso en pico, cuello halter con pedrería y abdomen al descubierto reflejando así lo entrenado que tiene el cuerpo. Súper felices, como ya nos comentó Elsa la semana pasada cuando la pudimos ver en Madrid, ambos han posado ante las cámaras dándose la mano por encima del hombro. No sólo no cabe duda de que viven uno de sus mejores momentos personales sino que siguen igual de enamorados que el primer día.