Víctor Manuelle disfruta de ‘Otra noche más’ siendo récord junto al ídolo Frankie Ruiz

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- El cantante y compositor puertorriqueño Víctor Manuelle luce feliz, satisfecho y sorprendido con la respuesta a su nuevo sencillo, ‘Otra noche más’, que ocupa el Top 10 de la lista tropical de la revista Billboard, y en el que con tecnología se une al icónico salsero Frankie Ruiz y su tema ‘Deseándote’.

En una entrevista con EFE luego de dos conciertos ofrecidos en Santiago completamente llenos, compartió su visión del tributo al cantante fallecido en 1998 que forma parte de su nuevo álbum, ‘Retromántico’; la actual industria musical; los nuevos géneros y de su carrera, que ya tiene 30 años.

“‘Retromántico’ lo veo como un homenaje al sonido emblemático de la salsa de finales de los ochenta, principios de los noventa, donde salieron figuras como Frankie Ruiz y Eddie Santiago, Gilberto Santa Rosa como solista, Jerry Rivera, Luis Enrique y yo en el año 1993, fue un boom bien grande”, relató Víctor Manuelle en un hotel de la capital.

El cantante confesó que pensó en una colaboración con Eddie Santiago, que no se concretó, y de allí surgió la inspiración para ‘Otra noche más’, que estrenó en los Premios Lo Nuestro y que cantó en concierto por primera vez en Chile.

“Es una de las canciones de Frankie que son favoritas mías. De ahí viene el reto, escribir una canción que tuviera la misma temática, armonía o acordes parecidos para tratar de crear ese sonido que no fuera (…) urbano. Pareciera que estuviéramos en el estudio juntos”, aseguró.

Víctor Manuelle contó con la aprobación de la familia del cantante y el compositor del tema original, entre otros, y trabajó en un arreglo para ensamblar su voz con el estribillo entonado por el propio Ruiz.

“Frankie trae unos sonidos y ecos que se usaban en los noventa, que nosotros tuvimos que hacer la adaptación para que sonara parecido. Tratamos de usar hasta el mismo micrófono que usaba Frankie para aquella época. La canción tomó un toque como más personal, porque quería que la gente viera el respeto que le tengo”, dijo.

Consiguió que Frankie Ruiz volviera a los primeros lugares del Billboard que no ocupaba desde su muerte, siendo el séptimo Top 10 para el apodado ‘Papá de la Salsa’ y el número 65 para el propio Manuelle.

“Siempre estás con el miedo de 'vamos a ver' cómo lo toma la gente. La reacción de todo el mundo, incluso de la de la familia de Frankie, fue increíble. Muchos de ellos dicen que hasta lloraron cuando vieron el video, que qué bonito, que se ve súper respetuoso. Esa ha sido la intención”, agregó.

Su ilusión está presente en detalles como la fotografía promocional donde aparecen ambos artistas. “No es un fotomontaje. Fue la primera vez que conocí a Frankie, en 1996, en un club de Nueva York. De las pocas veces que compartimos porque nos dejó muy temprano. No sabía ni que existía, la tomó el empresario del baile, me sorprendí”, aseguró.

En ‘Retromántico’, que saldrá a más tardar en mayo, afirma que “hay canciones inéditas y con invitados, personas que aún se mantienen vigentes y que marcaron una pauta increíble en esa época, que siguen haciendo buena salsa”.

“Me tardé dos años y pico en elaborarlo. No hay ninguna canción de relleno. Está muy de moda hacer la canción y después decir voy a colaborar con fulano, pues yo no, yo sabía mis colaboraciones y las hacía de acuerdo con esos artistas confirmados”, explicó.

El cantante de 55 años quiere ofrecer un “Víctor Manuel retro”, que la gente piense: “Esto es nuevo o esto es algo viejo de Víctor Manuel”. Le emociona recibir buenos comentarios de amigos como Gilberto Santa Rosa o Tito Nieves.

En medio de la vorágine del reguetón reflexiona: “Creo que está muy chévere y hasta yo participé. Hay un sinnúmero de artistas quizás consagrados participando, pero como que no perdamos el enfoque cuando nosotros tenemos un fan base que nos conoce y nos quiere por lo que estábamos haciendo”.

‘El Sonero de la Juventud’ se mantiene vigente desde los 24 años. “Dentro de un mundo de la música tan complejo que no sabemos a qué apostar, yo creo que son los fanáticos, lo que pasa es que no se le presta atención, no nosotros, sino la industria”, mencionó.

“Estar con la canción del momento lo llegué a pasar en mis mejores años, pero cuando te pasa ahora lo valoras más. Esto ya no es el sueño aquel en el año 1993. Ahora llevo 30 años manteniendo una familia y ya tengo una nieta”, cerró.

María José Rey