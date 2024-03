Mariló, la amiga de Isabel Pantoja, deja en el aire cómo está tras la gran acogida de su nuevo disco

Hace justo una semana Mariló de la Rubia era una persona anónima que dirigía una clínica oftalmológica en Córdoba. Sin embargo la publicación en la revista 'Lecturas' de unas imágenes con Isabel Pantoja disfrutando de un paseo por su ciudad cogidas del brazo han marcaron un antes y un después en su vida y su involuntario salto a la popularidad. Tras varios días alejada de los focos, y de enviar un comunicado a los medios de comunicación asegurando que emprenderá medidas legales contra quienes especulen sobre su amistad con la tonadillera -a la que conoce hace más de 20 años- Mariló ha vuelto al trabajo y ha retomado su rutina a pesar de la cantidad de cámaras que la aguardan a diario a las puertas de su clínica. Aunque no es una situación fácil y su entorno reconoce que todo esto la ha sobrepasado la cordobesa se muestra de lo más amable y, aunque no responde a ninguna de las preguntas de los reporteros sobre su vínculo con Isabel Pantoja, a más de uno le ha conquistado por su educación y su temple en estos momentos. Si en su reaparición la vimos muy seria, con el paso de los días Mariló se ha relajado y ahora incluso sonríe abiertamente y saluda a la prensa. Una sonrisa que podría deberse a que está feliz por su gran amiga, que acaba de anunciar el lanzamiento de un doble álbum para celebrar por todo lo alto sus 50 años sobre los escenarios. Un disco que viene acompañado de un libro ilustrado y con el que Pantoja rejuvenece su imagen y se acerca al público más joven, demostrando una vez más que cual 'Ave Fénix' ha resurgido de sus cenizas y está en uno de sus mejores momentos. Y a su lado, en un discreto segundo plano, la cordobesa, con la que ha retomado su vieja amistad -puesto que sus madres eran muy amigas- y con la que disfruta de su recién recuperada vida social. Mientras Isabel continúa en Cantora y no se ha pronunciado tras la publicación de sus imágenes juntas, Mariló ha reaccionado con una sonrisa a las preguntas sobre cómo está la tonadillera tras la gran acogida que ha tenido el anuncio del lanzamiento de su nuevo disco. Eso sí, demostrando su lealtad no ha querido revelar nada sobre la cantante.