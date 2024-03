Con aire de 'Champions'; vuelta a Marsella

Madrid, 5 mar (EFE).- Una vez resueltos los cara a cara de la ronda de clasificación, la Liga Europa, igual que la Liga Conferencia, recupera el paso tradicional con la puesta en escena de los octavos de final encumbrados con la presencia de equipos como el Liverpool, el Roma, el Bayer Leverkusen, el Benfica o el Milán, habituales en los últimos años en la Liga de Campeones igual que el Villarreal que acude con su entrenador, Marcelino, a Marsella en cuyo banquillo estuvo meses atrás.

El camino hacia el Dublín Arena de la República de Irlanda, en la cita del 22 de mayo, prevista para determinar el vencedor del evento, toma la directa. La ida de octavos que arranca el miércoles con el choque entre el Sporting portugués y el Atalanta italiano, dos habituales en la Champions ahora relegados a la segunda categoría del fútbol continental.

De entre todos sobresale el Liverpool, seis veces campeón de la máxima competición europea, la última en el 2019 y finalista en el 2022. El cuarto club más laureado en el evento más reputado del Viejo Continente apunta ahora a la Liga Europa, en el último año de su técnico Jurgen Klopp.

Con la Premier también como objetivo, se enfrenta en octavos a Sparta Praga el conjunto red que ha triunfado en este evento en tres ocasiones, la última en el 2001.

El fútbol inglés copa esta competición. Además del liverpool cuenta la Premier con las aspiraciones del Brighton de Roberto De Zerbi y del West Ham. El Brighton, equipo revelación del fútbol inglés en el pasado curso, tiene como rival al Roma, subcampeón en la pasada edición. Ya no está en el conjunto transalpino Jose Mourinho y De Zerbi vuelve a su país para afrontar el reto continental.

Dos veces finalista, el conjunto italiano no encara en su mejor momento el reto ante el Brighton.

El West Ham afronta un envite mayor que el de la temporada pasada. Está en la Liga Europa en condición de ganador de la Liga Conferencia que conquistó el pasado año. Con el título de la extinta Recopa como mérito europeo en su historial, el conjunto de David Moyes se mide al Friburgo alemán en uno de los choques más alentadores de los octavos de final.

El otro equipo de moda del fútbol europeo es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Dominador en la Bundesliga da un giro en su recorrido para medirse al Qarabag el jueves, con la idea de progresar en la competición continental. Campeón en 1988, cuando era Copa de la UEFA,

El cuadro de Azerbaiyán, no obstante, es uno de los tapados del torneo. En octavos por primera vez en su historia, en un evento continental, está en una situación inédita para el fútbol de su país. Aspira ahora a agrandar sus méritos y su condición de revelación ante una de las sensaciones del fútbol europeo, el Leverkusen, con el entrenador más cotizado del momento.

El Milan es otro de los que da lustre a los octavos de la Liga Europa. Nunca ha alcanzado la final de este torneo porque ha sido más frecuente su presencia en la Liga de Campeones que ha ganado en siete ocasiones; el segundo equipo con más títulos en la máxima competición continental, en cuyo historial sobresalen también tres copas intercontinentales y un mundial de clubes además de dos recopas, se mide al Slavia Praga.

Semifinalista de la Champions también el pasado curso, es uno de los aspirantes al éxito en el camino hacia Dublín y parte como favorito en el choque contra el representante checo.

REENCUENTRO EN MARSELLA

El Marsella ha recuperado el pulso con la llegada a su banquillo de Jean Louis Gasset. Una situación similar a la de su adversario en octavos, el único representante español, el Villarreal que ha encontrado la estabilidad con Marcelino como entrenador.

Se reencuentra con su pasado el preparador asturiano, ahora al mando del 'submarino amarillo', al que pretende llevar lejos en Europa y revivir las hazañas de antaño y ganar por segunda vez el evento que conquistó en el 2021, su mejor éxito europeo. Tiene el Villarreal algo que no ha conseguido su adversario. Un trofeo que el representante francés acarició en tres ocasiones, la última en el 2018, pero que no logró ninguna. No obstante, cuenta el Marsella con un éxito en la Liga de Campeones.

"Para mí no es nada especial. Son iguales todos los partidos", dijo Marcelino tras golear al Granada el pasado domingo, en LaLiga. También salió airoso de su sesión en la Ligue 1 el Marsella, también con una goleada, frente el Clermont. También por 1-5.

Marsella y VillarreaL se citan en octavos en uno de los duelos más equilibrados de las eliminatorias igual que el del Benfica y el Rangers. El cuadro luso es uno de los que más cerca se ha quedado del éxito que nunca ha logrado. Igual que el Marsella, el club de Lisboa se ha quedado en puertas del triunfo tres veces. Las dos últimas en el 2013 y 2014. Con dos copas de Europa en su historial no termina de lograr el salto de calidad ansiado. Se topa en octavos con otro finalista, el Rangers, que fue subcampeón en el 2008 y, más recientemente, en el 2022, superado por el Eintracht Fráncfort.

Los octavos se completan con el duelo que abre la serie, el que se juega en Lisboa entre el Sporting y el Atalanta italiano. Ninguno está en su mejor momento. El Sporting cuenta con una final, la del 2005. El Atalante, en competiciones europeas en los tiempos recientes, carece del historial de su rival.

AJAX, FIORENTINA Y ASTON VILLA DE CAMINO A ATENAS

Sin representación de clubes españoles tras el adiós del Betis, la Liga Conferencia irrumpe en su tramo decisivo hacia la final de AEK Arena de Atenas, donde el miércoles 289 de mayo se definirá el campeón de la tercera competición continental de clubes.

Con el relumbrón de históricos como el Ajax, sobre todo, y clubes de renombre como el Club Brujas belga o el Fiorentina italiano, aspiran al éxito técnicos que representan al fútbol español como José Luis Mendilibar, recientemente fichado por el Olympiacos, y Unai Emery, responsable del Aston Villa.

Ambos saben lo que es ganar un evento europeo. Emery consiguió tres trofeos de la Liga Europa con el Sevilla: 2014, 2015 y 2016. A ese lugar pretende llevar el preparador donostiarra el conjunto de Birmingham que protagoniza el duelo más llamativo de los octavos de final.

Se topa el Aston Villa con el Ajax, uno de los clubes con más historia, abocado ahora a la Liga Conferencia, la tercera división continental. Primero en Amsterdam y la vuelta en Villa Park.

Mendilibar acaba de aterrizar en Grecia y hace poco que inició su aventura como preparador del Olympiacos. Selló la clasificación del conjunto de El Pireo para los octavos de final. Campeón Mendilibar de la Liga Europa en la pasada edición, dirige al Olympiacos tras dejar al club sevillano. Aspira a invadir los cuartos igual que su rival, el Maccabi Tel Aviv con el que se enfrenta en octavos desde el jueves.

Grecia tiene otro representante en este evento. El PAOK Salónica que se enfrenta al Dinamo Zagreb, verdugo del Betis en la eliminatoria de clasificación.

El Fiorentina es el único representante italiano y fue emparejado con el Maccabi Haifa, un segundo miembro del fútbol de Israel.

Dos clubes del fútbol belga están también en los octavos de final. El Club Brujas, más reputado, habitual de la Liga de Campeones, que calibra al Molde y el Union St. Gilloise, revelación de los últimos cursos, que se enfrenta al Fenerbahce.

El Lille, de la Ligue 1, tendrá como adversario al Sturm Graz austríaco mientras que el Viktoria Plzen checo se enfrenta al Servette suizo. EFE

