Orange ofrece seguridad 'online' para usuarios y empresas, además de control parental, con su servicio Ciber Protección

Orange ha lanzado su nuevo servicio de seguridad Ciber Protección, con el que ofrece una capa de protección adicional para los datos personales y compras 'online' de los usuarios, así como una opción de control parental para establecer límites en el uso de Internet de los niños, y funciones de seguridad específicas para empresas. A la hora de navegar en Internet, ya sea para hacer compras, gestionar trámites médicos o buscar información, cada vez se ha de tener más precaución con el fraude en la web. En este marco, también crece la preocupación entre los usuarios que, tal y como ha apuntado la compañía de telecomunicaciones, solicitan soluciones de seguridad con las que evitar el robo de sus datos o el uso no autorizado de sus cuentas en servicios digitales. Así, de cara a satisfacer las necesidades de seguridad de los usuarios, Orange ha lanzado su nuevo servicio llamado Ciber Protección, un servicio de ciberseguridad que pretende proporcionar una navegación más segura al cliente en sus líneas y dispositivos, mediante el bloqueo de páginas web maliciosas e intentos de fraude como 'phishing', 'malware' o 'ramsomware', según ha informado Orange en un comunicado. Este servicio también ofrece la función de protección de Niños con la herramienta de control parental, de manera que cuando naveguen por la web se mantengan protegidos frente a contenidos no apropiados. Para ello, permite filtrar las páginas web que no pueden ser vistas, así como contenido inapropiado y establecer horarios de uso de Internet, así como bloquear ciertas aplicaciones, al tiempo que desactivar la conexión a Internet. Por otra parte, Orange también ha incorporado funciones de protección para empresas dentro del servicio Ciber Protección. En este caso, la compañía ha compartido que las empresas tendrán acceso a una interfaz web para que, de forma "sencilla e intuitiva", se puedan establecer reglas de acceso, límites horarios e, incluso, "supervisar los contenidos que consumen los empleados". Con todo ello, Orange ha especificado que, para desarrollar Ciber Protección, ha trabajado con la empresa especializada en ciberseguridad Cyan. Y ha indicado que, aparte del nuevo servicio, los usuarios dispondrán de una web con artículos, información relevante y consejos, para ayudar a los usuarios a evitar ser víctima de actores maliciosos. Ciber Protección forma parte del Centro de Seguridad de Orange, donde también se incluyen otros servicios como son los productos de Seguros y de Salud, que ofrece la compañía gracias a sus alianzas con las empresas Zurich y MAPFRE, tal y como ha puntualizado. Tal y como ha detallado Orange, el servicio de Ciber Protección para usuarios estará incluido en las tarifas 'Love' de con dos o más líneas, a partir del 7 de abril. Igualmente, también se podrá contratar este servicio por tres euros al mes siempre que dispongan de las tarifas Love y Go de una línea.