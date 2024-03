La Reina Camilla, agotada, abandona Reino Unido y se va de vacaciones tras sustituir a Carlos III durante su enfermedad

Agotada. Así se encontraría la Reina Camilla tras convertirse en la cabeza de la Familia Real británica después de que a principios de febrero su marido, el Rey Carlos III, se retirase de la vida pública tras ser diagnosticado de un cáncer -sobre el que Buckingham Palace no ha dado detalles- y comenzase un tratamiento contra la enfermedad. Al delicado trance de salud del Monarca se une la baja médica de la Princesa de Gales, Kate Middleton, que tras ser intervenida del abdomen a mediados de enero, y de 15 días ingresada en el hospital, se encuentra recuperándose en su domicilio y no reaparecerá hasta después de Semana Santa. A pesar de que la Casa Real británica ha aclarado que no ha sido operada de un cáncer el hermetismo sobre qué le ha pasado continúa siendo máximo y el Príncipe Guillermo ha reducido considerablemente sus compromisos oficiales para estar al lado de su mujer en este momento tan complicado sobre el que no han dejado de surgir especulaciones en las últimas semanas. Dos golpes para los Windsor que han afectado directamente a la Reina Camilla, que se ha puesto al frente de la Corona y, tras protagonizar 13 actos públicos -incluido el funeral homenaje a Constantino de Grecia el pasado martes en la capilla de San Jorge en el palacio de Windsor- está tan cansada que ha decidido tomarse unas vacaciones lejor del Reino Unido. Así lo ha publicado 'Daily Mail', que desvela que habría sido el propio Carlos III el que la habría invitado a hacer un descanso para recuperar fuerzas. "Él verá que está agotada. Camilla ha tenido una gran preocupación por la salud de su marido, pero también ha sido ella la que ha tenido que adaptarse a la apretada agenda de compromisos reales, además de querer estar ahí para él y Kate", ha asegurado el tabloide. A falta de confirmación oficial, la Reina Camilla cogerá un vuelo privado este lunes 4 de marzo al extranjero y no regresará a Londres hasta una semana después, el próximo 11 de marzo, cuando presidirá los actos por el día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster. Una cita que se prevé que presida junto al Príncipe Guillermo. Durante esta ausencia serán el heredero al trono, además de los hermanos de Carlos III -la Princesa Ana y el Duque de Edimburgo, Eduardo- quienes lleven el peso de la agenda 'Real' mientras Camilla descansa durante unas necesarias vacaciones de las que por el momento desconocemos más detalles.