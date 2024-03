Las bandas criminales de Haití asaltan la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe

Las bandas criminales de Haití han asaltado a última hora de este pasado sábado la Penitenciaría Nacional de la capital, Puerto Príncipe, y liberado a un número todavía no especificado de presos, que según sindicatos policiales podrían contarse por miles, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional haitiana al diario 'Miami Herald'. El asalto tiene lugar después de que uno de los capos más destacados de Haití, Jimmy Chérisier, alias 'Barbecue', anunciara el jueves el comienzo de una "revolución" contra el Gobierno del primer ministro, Ariel Henry, que ahora mismo se encuentra de viaje oficial en Kenia para ultimar un despliegue de fuerzas internacionales con el objetivo de contener la extraordinaria violencia armada que lleva años asolando el país. El Sindicato 17 de la Policía Nacional de Haití ha tenido que acudir a las redes sociales para pedir refuerzos tanto a sus compañeros policías como al Ejército y llamado a la protección del resto de cárceles del país, así como algunas de las más importantes intersecciones de tránsito en la capital. Otras fuentes policiales han indicado al portal 'Ayibo Post' que un número todavía sin especificar de presos ya se encuentran en las calles de la capital en medio de un escenario de enorme confusión tanto dentro de la superpoblada penitenciaría -- que a enero de este año albergaba a casi 12.000 presos hacinados en un espacio reservado a solo 3.900 -- como en los alrededores del corazón de la capital, donde se encuentra. "Pedimos a todos los policías de la capital que preparen coches, armas y munición. Como los bandidos tomen la Penitenciaría Nacional, esto se ha acabado. Nadie se salvará en la capital porque Policía de Puerto Príncipe no podrá controlar nada", ha avisado el sindicato antes de estimar que en torno a unos 3.000 presos habrían conseguido escapar ya de la cárcel. La cárcel alberga no solo a algunos de los más destacados líderes criminales del país sino también a los 18 colombianos acusados del asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, el detonante de la última ola de violencia, así como al ex jefe del dispositivo de seguridad del ex mandatario, Dimitri Hérard, o su coordinador de seguridad, Jean Laguel Civil, todos ellos imputados por el juez instructor del caso de magnicidio. El asalto de este sábado culmina de momento cuatro días de terror en la capital desde que en la madrugada del jueves las bandas criminales lanzaran asaltos contra la Academia Nacional de Policía, la subcomisaría de Portail-Léogane y el Palacio Nacional, emblema político del país. Cuatro policías murieron en un ataque a una comisaría en el barrio de Bon Repo y el aeropuerto Guy Malary, no lejos del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, fue alcanzado por varios disparos y sus responsables tuvieron que cancelar todos los vuelos. El año pasado se cerró en Haití con 8.400 víctimas por la actividad de las bandas --entre muertos, heridos y secuestrados--, un 122 por ciento más que en 2022, mientras que enero de 2024 ha sido el mes más violento en más de dos años. La ONU ha confirmado 1.100 víctimas, de las cuales 806 han sido identificadas como personas civiles ajenas a los grupos armados.