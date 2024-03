Hamás confirma el comienzo de nuevas negociaciones en El Cairo sobre un posible alto el fuego

El movimiento islamista palestino Hamás ha confirmado el comienzo, este domingo y mañana lunes, de nuevas conversaciones en El Cairo (Egipto) con vistas a una posible declaración de alto el fuego en Gaza para intercambiar rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Tras varios días de informaciones a través de fuentes de seguridad anónimas, la corroboración ha venido de la mano de uno de los máximos responsables de la organización palestina en Líbano, Osama Hamdan. "Tenemos intención de alcanzar un resultado que satisfaga a nuestra gente", ha declarado Hamdan en un comunicado publicado por la oficina de prensa de Hamás y recogido por Bloomberg antes de insistir en las demandas de la organización. "Hemos dejado nuestra posición bien clara: cualquier conversación que no comience con un alto el fuego, con la reanudación de la ayuda y con la reconstrucción de la Franja de Gaza no podrá ser tomada en serio", ha añadido por otro lado en declaraciones al canal de televisión 'Al Araby'. Por su parte, el medio oficialista egipcio Al Qahera ha confirmado este domingo la llegada a la capital egipcia de las delegaciones de Qatar y Estados Unidos que participarán en estas nuevas conversaciones con Hamás, sin dar por el momento más detalles. Fuentes de Hamás habían avanzado en las últimas horas que Israel ha pedido al movimiento palestino un balance sobre el número exacto de rehenes que están en manos de las milicias palestinas pero, tal y como hizo saber un alto responsable bajo anonimato de la organización, dar a conocer esta clase de detalles "costará un alto precio", según declaró al diario 'Al Araby Al Jadeed' este domingo. Israel estima que ahora mismo hay al menos unos 134 rehenes en manos de las milicias aunque no tiene detalles sobre su estado de salud.